Espainiako Gobernuak "juridikoki posible" ikusten du Trebiñun erreferenduma egitea, baldin eta legezko urrats guztiak ematen badira
Angel Victor Torresek Mikel Legarda EAJko diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.
Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak asteazken honetan onartu duenez, "juridikoki posible da" Trebiñuko enklabearen etorkizunari buruzko erreferenduma egitea, baldin eta aurretik "ordenamendu juridikoak ezartzen dituen urrats guztiak" egiten badira
Torresek Mikel Legarda EAJko diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.
"Erantzuna argia da, juridikoki posible da", erantzun du ministroak, eta, jarraian, azaldu du aldez aurretik "eman beharreko urratsak bete behar direla" indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren esparruan, eta, ezer baino lehen, inplikatutako administrazioen txostenak "ezinbestekoak" direla.
Ministroaren erantzuna "lanbrotsua" dela esan du EAJko diputatuak, eta lurralde horretako biztanleek XVII. mendetik Arabako parte izateko egindako aldarrikapenak errepasatu ditu. Torresi galdetu dio ea "ez ote litzatekeen hobe trebiñarrei zuzenean galdetzea zer egin nahi luketen euren bizitzekin".
Lurralde Politikako titularrak Legardari aitortu dionez, "ez zaio arrazoi logikorik falta planteamendu horri", baina erantzun duenez, "kontua da, ordenamendu juridikoak ezartzen duela, beharrezko dela aldez aurretik Burgosko Aldundiaren aldeko txostena eta Gaztela eta Leongo Juntaren aldeko txostena izatea hori egin ahal izateko".
Angel Victor Torresek ohartarazi duenez, "egoera berezi" hori dela sartzen toki-araubidearen oinarrien legearen esparruan udalek duten eskumenarekin, eta Gernikako eta Gaztela eta Leongo Estatutuek arautzen dutela.
Ildo horretan, azpimarratu du badaudela "Auzitegi Gorenak hala esanda, eman beharrekoak diren aurretiazko urratsak", eta Gobernuak "Zuzenbide Estatua defendatu" eta "nahitaezko eta guztiz beharrezko" urrats horiek eman behar dituela esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean
Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.
Nor da nor Plus Ultra auzian?
Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia egitura antolatu baten "buruan" kokatu du. Haren helburua, epailearen arabera, bertako eta nazioarteko erakundeetan eragitea eta hirugarrenen zein sarearen beraren aldeko etekin ekonomikoak lortzea zen.
Pradalesek eta Clavijok Europako migrazio-itunean "zer esana" izatea eskatu dute
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren jarraipen-, finantzaketa- eta ebaluazio-mekanismoetan parte hartzea eskatzeko.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez aurrenekoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikintzen" duela leporatu dio.
Kortajarenak kritikatu du orain hiru urte EH Bilduk Munduko Futbol Txapelketaren inguruko zalantzak agertu zituenean proiektua "munduko onena" zela
Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioaren aurrean zuhurtziaz aritzea hobe dela nabarmendu du, behin eta berriz, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.
Albiste izango dira: Pradalesen eta Clavijoren arteko batzarra Gasteizen, Zapateroren inputazioa eta Vladimir Putin eta Xi Jinping bilduko dira, Pekinen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradalesek eta Clavijok migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertuko dituzte Gasteizen
Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Gasteizen bilduko dira gaur: Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak migrazioan, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide.
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
Plus Ultra auziko epaileak uste du Zapaterok eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituztela
Espainiako Gobernuko presidente ohia ekainaren 2rako deitu dute Auzitegi Nazionalera, eragimen-trafikoa eta horrekin lotutako beste delitu batzuk egotzita.