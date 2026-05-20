Espainiako Gobernuak "juridikoki posible" ikusten du Trebiñun erreferenduma egitea, baldin eta legezko urrats guztiak ematen badira

Angel Victor Torresek Mikel Legarda EAJko diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.

Torres ministroa Mikel Legarda diputatuari erantzuten, asteazken honetan, Kongresuan.
Agentziak | EITB

Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak asteazken honetan onartu duenez, "juridikoki posible da" Trebiñuko enklabearen etorkizunari buruzko erreferenduma egitea, baldin eta aurretik "ordenamendu juridikoak ezartzen dituen urrats guztiak" egiten badira 

"Erantzuna argia da, juridikoki posible da", erantzun du ministroak, eta, jarraian, azaldu du aldez aurretik "eman beharreko urratsak bete behar direla" indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren esparruan, eta, ezer baino lehen, inplikatutako administrazioen txostenak "ezinbestekoak" direla.

Ministroaren erantzuna "lanbrotsua" dela esan du EAJko diputatuak, eta lurralde horretako biztanleek XVII. mendetik Arabako parte izateko egindako aldarrikapenak errepasatu ditu. Torresi galdetu dio ea "ez ote litzatekeen hobe trebiñarrei zuzenean galdetzea zer egin nahi luketen euren bizitzekin".

Lurralde Politikako titularrak Legardari aitortu dionez, "ez zaio arrazoi logikorik falta planteamendu horri", baina erantzun duenez, "kontua da, ordenamendu juridikoak ezartzen duela, beharrezko dela aldez aurretik Burgosko Aldundiaren aldeko txostena eta Gaztela eta Leongo Juntaren aldeko txostena izatea hori egin ahal izateko".

Angel Victor Torresek ohartarazi duenez, "egoera berezi" hori dela sartzen toki-araubidearen oinarrien legearen esparruan udalek duten eskumenarekin, eta Gernikako eta Gaztela eta Leongo Estatutuek arautzen dutela.

Ildo horretan, azpimarratu du badaudela "Auzitegi Gorenak hala esanda, eman beharrekoak diren aurretiazko urratsak", eta Gobernuak "Zuzenbide Estatua defendatu" eta "nahitaezko eta guztiz beharrezko" urrats horiek eman behar dituela esan du.

Imanol Pradalesek azalpen "azkar eta gardenak" eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean

Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.

