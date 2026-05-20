Albiste izango dira: Pradalesen eta Clavijoren arteko bilera Gasteizen, Zapateroren inputazioa eta Vladimir Putinen eta Xi Jinpingen arteko bilera Pekinen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 20an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Pradales-Clavijo bilera: Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak bilera egingo dute Gasteizen, migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertzeko asmoz. Eusko Jaurlaritza eta Kanarietako Gobernua hainbat arlotan (migrazioa, berrikuntza eta gizarte-politika) elkarlanean ari dira.
- Zapatero, inputatuta: Auzitegi Nazionalaren arabera, Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituzten Plus Ultra auziari esker.
- Vladimir Putin eta Xi Jinping Pekinen: Pekinera bi eguneko estatu bidaia hasi du Vladimir Putin Errusiako presidenteak, eta, tartean, Xi Jinping Txinako presidentearekin bilduko da. Urtebeteko epean agintari errusiarrak Txinara egiten duen bigarren bidaia da.
Pradalesek eta Clavijok migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertuko dituzte Gasteizen
Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Gasteizen bilduko dira gaur: Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak migrazioan, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide.
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
Plus Ultra auziko epaileak uste du Zapaterok eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituztela
Espainiako Gobernuko presidente ohia ekainaren 2rako deitu dute Auzitegi Nazionalera, eragimen-trafikoa eta lotutako beste delitu batzuk egotzita.
Zapaterok ziurtatu du “inoiz” ez duela Plus Ultraren aldeko gestiorik egin
Gobernuko presidente ohiak adierazi duenez, bere "jarduera publiko eta pribatu guztia legea erabat errespetatuz egin da beti".
Gobernuak espero du “Justiziak justizia egitea” Zapaterorekin, eta haren ondarea defendatu du
Gobernuaren bozeramaile Elma Saizek adierazi du pandemian hainbat airelineari emandako maileguek enpresak eta lanpostuak salbatzeko aukera eman zutela.
Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin?
Ustezko ustelkeria auzia 2021ean Plus Ultra konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskate publikoarekin lotuta dago. Auzitegi Nazionala ikertzen ari da ea Zapaterok bitartekari lana egin ote zuen erreskatea lortzeko, ordain ekonomikoen truke.
PSOEk Zapatero babestu du, Plus Ultra auzian inputatu ostean
Justiziarekiko errespetua eskatu dute sozialistek, eta Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren errugabetasun-presuntzioa azpimarratu dute.
Voxek eskatutako zentsura mozioari ez ikusiarena egin dio PPk, eta fokua Sanchezen inbestidurako alderdiengan jarri du
Auzitegi Nazionalak inputatu gisa deklaratzera deitu du datorren ekainaren 2an, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearen auzian. Albisteak erreakzio soka luzea ekarri du panorama politikoan.
Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateko Bilbo hautagai izango den zalantzak dituela aitortu du Etxanobek
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, inplikatutako erakundeek "hausnarketa sakona" egiten jarraitzen dute Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzetako bat izateko aukerari buruz. Bestalde, sozialistek eta popularrek Etxanoberen zalantzak kritikatu dituzte eta aukera "historikoa" dela uste dute.