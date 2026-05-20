Albiste izango dira: Pradalesen eta Clavijoren arteko bilera Gasteizen, Zapateroren inputazioa eta Vladimir Putinen eta Xi Jinpingen arteko bilera Pekinen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Fernando Clavijo eta Imanol Pradales. Artxiboko argazkia: EFE
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 20an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales-Clavijo bilera: Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak bilera egingo dute Gasteizen, migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertzeko asmoz. Eusko Jaurlaritza eta Kanarietako Gobernua hainbat arlotan (migrazioa, berrikuntza eta gizarte-politika) elkarlanean ari dira. 

- Zapatero, inputatuta: Auzitegi Nazionalaren arabera, Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituzten Plus Ultra auziari esker. 

-  Vladimir Putin eta Xi Jinping Pekinen: Pekinera bi eguneko estatu bidaia hasi du Vladimir Putin Errusiako presidenteak, eta, tartean, Xi Jinping Txinako presidentearekin bilduko da. Urtebeteko epean agintari errusiarrak Txinara egiten duen bigarren bidaia da. 

