Zapateroren inputazioaren osteko erreakzioak: PPk Sanchezek agerraldia egin dezala eskatu du, eta Voxek, zentsura mozioa
Auzitegi Nazionalak inputatu gisa deklaratzera deitu du datorren ekainaren 2an, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearen auzian. Albisteak erreakzio soka luzea ekarri du panorama politikoan.
PPk "oso larritzat" jo du Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioa, eta Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuaren premiazko agerraldia eskatu du azalpenak eman ditzan.
Auzitegi Nazionalak Espainiako presidente ohia inputatu gisa deklaratzera deitu du datorren ekainaren 2an, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearen auzian, influentzia trafikoa, dokumentuak faltsutzea eta talde kriminaleko kide izatea egotzita.
"Zapatero ustelkeriagatik eta kapitalak zuritzeagatik inputatu dute. Oso larria da. Espainiako Gobernuko presidente ohia ez ezik, Sanchezen kontseilari nagusia ere bada. Gobernuak azalpenak eman behar ditu berehala", idatzi du PPko idazkari nagusiak X sare sozialean.
Alderdi Popularrak ohar bidez gaineratu duenez, Sanchezen eta Zapateroren "lotsagabekeriak" Alderdi Sozialista "galbidera" eraman dute.
Popularrek adierazi dutenez, "ustelkeriak, daudenak ez ezik, lehen zeudenak ere zipriztindu ditu". Hori dela eta, PSOE "disoluziora" daramaten bi pertsonarengandik "erreskatatu" behar dela nabarmendu dute. Halaber, Zapatareroren inputazioak Sanchezen premiazko agerraldia merezi duela nabarmendu dute.
Voxek hauteskundeak aurreratzea eskatu du
Voxen ustez, PSOEk "kolapsatu" egin da eta hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatu du berriro. "Alderdi Sozialista kolapsatu egin da eta bere kolapsoak nazioa kolapsatu du", deitoratu du Ignacio Garriga Voxeko idazkari nagusiak Telecincon egin dioten elkarrizketa batean. "Gaur ez da egun ona espainiarrentzat, lehen aldia baita Espainiako Gobernuko presidente ohi bat inputatzen dutena", gaineratu du.
Santiago Abascal ultraeskiunaren liderrak PPri eskatu dio aurkez dezala Pedro Sanchezen kontrako zentsura mozioa, "agerian uzteko" Espainiako Gobernua Exekutiboko buruzagiak lideratutako "mafia" bat dela.
Sumar: Inputazioak ez dio koalizioari eragiten
Veronica Martinez Barbero Sumarrek Kongresuan duen bozeramaileak Zapateroren inputazioa eta koalizio gobernua bereizi ditu.
Alderdiaren iturriek berretsi dutenez, errugabetasun presuntzioa errespetatu behar da, eta lawfare (politikaren judizializazioa) kasu bat izan daitekeela iradoki dute. Are gehiago, Zapaterok "epaiketa mediatikoa" jasan behar izatea "bidegabea" dela iritzi diote.
"Justiziak justizia egitea" espero du Espainiako Gobernuak
Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaileak Zapateroren ondarea defendatu du eta "Justiziak justizia egitea" espero duela nabarmendu du. Halaber, Zapateroren errugabetasun presuntzioa errespetatzea eskatu du.
Ministroen Kontseiluaren bileraren osteko prentsaurrekoan azaldu duenez, Gobernuak "lasaitasunetik, konfiantzatik, zuhurtziatik eta Justiziarekiko errespetutik" jaso du albistea. Aldi berean, gogorarazi du Plus Ultraren aurkako ikerketa Manos Limpias eskuin muturreko sindikatuak jarritako salaketa batetik abiatu zela.
Podemosek dio Gobernuak "zailago" duela gobernatzea
Ione Belarra Podemoseko buruzagiaren ustez, "eskuinak gogo handia dio Zapaterori, hori agerikoa da, baina Gobernuarentzat ere gero eta zailagoa da egoera". Kongresuan astearte honetan emandako prentsaurreko batean, Belarrak adierazi duenez, "ez ustelkeriari, ez gerra zikin judizialari aurre egiten ez dion gobernu batek, etxebizitzaren prezioak murrizteko bideratu beharko litzatekeen dirua Donald Trumpen aginduz armak eta tankeak erosteko erabiltzen duenak, gero eta zailagoa du gobernatzea".
Errugabetasun presuntzioa errespetatzeko eskatu du Juntsek
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren errugabetasun presuntzioa errespetatzeko eta gertatutakoa argitzeko eskatu du Salvador Verges Juntsek Kataluniako Parlamentuan duen bozeramaileak.
"Gertakariak argitu daitezela eta errugabetasun-presuntzioa errespeta dadila. Hala ere, alderdiren batek errugabetasun presuntzioa ez errespetatzea jasan badu, gu izan gara, Junts ", deitoratu du Kataluniako Ganberan emandako prentsaurrekoan.
Eusko Jaurlaritzak errespetuz eta zuhurtziaz hartu du Zapateroren inputazioa
Maria Ubarretxea Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak azldu duenez, Jaurlaritzak"zuhurtziaz" eta "jarduera judizialei eta errugabetasun presuntzioarekiko" errespetuz hartu du Jose Lus Rodriguez Zapatero presidente ohiaren inputazioa.
Ubarretxenak kazetarien galderei erantzunez egin ditu adierazpenok, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren bileraren osteko prentsaurrekoan.
EAJk zuhurtzia eskatu du
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak zuhurtzia eskatu du kasu honi buruzko balorazioak egin aurretik, akusazioak "oraingoz, larriak direlako" eta "zarata handia" dagoelako. Vaquerok adierazi duenez, bere alderdia ikerketek ematen dutenaren zain dago, eta gogorarazi du instrukzio prozesua hasierako fasean baino ez dagoela.
EH Bildu ez litzateke harrituko 'lawfare' kasu bat izatea, baina zuhur agertu da
EH Bilduren ustez, "ez litzateke harritzekoa" Jose Luis Rodriguez Zapatero 'lawfare'-aren biktima izatea. Hala adierazi du Mertxe Aizpuruak, koalizioak Kongresuan duen bozeramaileak, baina zehaztu du oraindik ez dagoela "informazio nahikorik".
Nolanahi ere, azpimarratu du Zapateroren inputazioak ez duela eraginik Esppainiako Gobernuarekin duen harremanean, "ikusteko baitago oraindik zer dagoen zehazki horren guztiaren atzean. Gure babesean ez da ezer aldatu, batzuetan erabatekoa izaten dena eta beste batzuetan ez", azpimarratu du buruzagi abertzaleak, eta" zuhurtzia "eskatu du, "presazko balorazio gehiegi egiten direlako oinarririk izan gabe".
Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin?
Ustezko ustelkeria auzi hau 2021ean Plus Ultra konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskate publikoarekin lotuta dago. Auzitegi Nazionala ikertzen ari da ea Zapaterok bitartekari lana egin ote zuen erreskatea lortzeko, ordain ekonomikoen truke.
