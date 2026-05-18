Krisia “gainditutzat” eman dute Nafarroako Gobernuan
Hezkuntza itunduaren harira joan den ostegunean parlamentuan izandako haustura konpontzeko goi-bilera egin dute exekutiboa osatzen duten hiru alderdiek.
Nafarroako Gobernuak "gainditutzat" jo du astelehen honetan gobernuko kideen arteko krisia. Exekutiboa osatzen duten PSN, Geroa Baiko eta Contigo-Zurekin alderdietako ordezkariek bilera egin dute astelehen honetan, UPNk hezkuntza itunduaren inguruan egindako lege-proposamen baten eztabaidaren ostean izandako haustura konpontzeko. Bi ordu eta erdiko elkarrizketaren ostean, hiru alderdietako buruzagiek gobernu-krisia atzean uzteko borondatea agertu dute.
Ainhoa Unzu PSNren Parlamentuko bozeramaileak hiru alderdi politikoek Gobernu aurrerakoia "indartzeko" duten konpromisoa azpimarratu du: "PSNren aldetik oso balorazio positiboa egiten dugu, zalantzarik gabe, hiru gobernu-kideok Gobernu akordioarekin eta, batez ere, gobernu aurrerakoi bat indartzeko asmoarekin jarraitzeko konpromisoa adierazi dugulako".
Politikariak "egun zailak" izan direla onartu du, baina "beti onura handiago bat" dagoela ulertzen dutela. "Gai horiek koalizio-harreman guztietan sortzen dira beti", esan du, eta "inoiz ez zuten inolako zalantzarik izan bidean azaltzen zitzaien edozein zailtasun, azken gai hori izan den bezala, gainditu egingo zutela, koalizio hori eta Gobernu akordioarekiko konpromiso hori indartuz".
Pablo Azcona Geroa Baiko bozeramaileak uste du "modu onean" bideratu dutela egoera, baina ziurtatu du bere taldeak eskatu duela "iragan ostegunean onartutako legearen harira Parlamentuaren agindua betetzea”, hezkuntza sisteman ikasgelak ez ixteko luzamenduari dagokionez.
Gaineratu duenez, joan den astean egin zuten proposamen bat jarri dute negoziazio mahai gainean: "Nafarroako hezkuntzaren etorkizunaren alde lan egiteko lan-mahai bat sortzea".
Azkenik, Carlos Guzman Parlamentuko Contigo-Zurekin taldeko bozeramaileak uko egin dio "gobernu krisiaz" hitz egiteari, eta bileran "hezkuntza sare publikoa blindatzeko konpromiso sendoa lortu" dutela adierazi du. Aldi berean, Gobernua sostengatzen duten hiru indarren "konpromiso politikoa berretsi" dela azpimarratu du.
Joan den ostegunean onartutako lege-proposamenari dagokionez, Guzmanek esan du proposamen horrek "segurtasun juridiko falta handia" ezartzen diola Nafarroako hezkuntza-sistema osoari, eta "Konstituzioaren kontrakotasun-itxura" duela. Horren ondorioz, bazkideei "konpromiso politikoa" eskatu die, "onartutakoaren edukia ahalik eta premiarik handienarekin aztertzeko eta onartutakoak Gobernuaren hezkuntza-plangintzari inola ere eragin ez diezaiokeela ziurtatzeko".
Gimeno Hezkuntza kontseilariak itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela ixteko zuen asmoa bertan behera utzi zuten osteguneko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk. Abstenitu egin ziren, eta UPNren lege proposamena atera zen aurrera.