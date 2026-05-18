Banku-txartelari agur? Bizum bidezko ordainketa saltokietara iritsi da
NFC teknologiaren bidez egingo dira ordainketak, contactless metodoaz, erabiltzaileak Bizum aktibatuta duen banku-aplikazioaren edo Bizum Pay-ren diru-zorro digital berriaren bitartez. Ordainketa berehala egingo da, eta bitartekariak (Visa, Mastercard…) ezabatuko dira. Massimo Cermelli ekonomialariaren ustez, Bizum "erakargarria izan daiteke saltoki txikientzat batik bat", komisioetan aurreztu dezaketelako.
Bizumez ordaintzeko sistemak saltoki fisikoetara egin du jauzi, eta maiatzaren 18az geroztik dendetan mugikorraren bidez ordaintzeko aukera emango du. Orain arte partikularren artean berehalako transferentziak egiteko balio zuelako ezaguna zen plataformak aro berri bati ekingo dio, eta banku-txartel tradizionalekin eta Apple Pay eta Google Pay ordainketa-sistemekin lehiatuko da, besteak beste.
Kontakturik gabeko beste ordainketa moduen antzekoa izango da. Erabiltzaileek telefono mugikorra datafono edo ordainketa-terminalera hurbildu beharko dute erosketa egiteko. Sistemak NFC teknologia erabiltzen du, gaur egun kontakturik gabeko banku-txartelek erabiltzen dutena. Zenbait kasutan, ordainketa bankuaren aplikaziotik egingo da zuzenea, eta beste batzuetan, Bizum Pay zorro digital berriaren bidez.
Beste ordainketa-sistema mugikorrekin bezala, erabiltzaileak telefonoa desblokeatu eta ordainketa-terminalera hurbildu beharko du. Aldea barne-sisteman datza: Bizumek banku-kontuen arteko berehalako transferentziak egiten ditu, eta dirua zuzenean iritsiko zaio saltokiari. Horrela, bitarteko plataformak saihestuko dira (Visa eta Mastercard, esaterako).
Zerbitzua ematen hasiko diren bankuen artean CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter eta Laboral Kutxa daude, eta gainerako erakundeek datozen hilabeteetan ezarriko dute sistema.
Gainera, Bizumek ziurtatu du sistemak gaur egungo mugikorreko ordainketen segurtasun-neurri berak izango dituela.
Saltoki txikientzako pizgarria
Massimo Cermelli ekonomialaria eta Deustuko Unibertsitateko Ekonomia irakaslearen ustez, dendetan Bizum bidez ordaintzeko aukera "bereziki erakargarria izan daiteke saltoki txikientzat", komisioetan txikiagoak negoziatu ditzaketelako.
Orain.eus-en egindako adierazpenetan, Cermellik azaldu du, txartel tradizionalekin alderatuta, Bizumez ordaintzen denean dirua kontutik kontura mugitzen dela Espainiako banku-sistemaren barruan, eta, ondorioz, ez da Visa, Mastercard edo Apple eta Google plataforma teknologikoak bitartekaririk erabiltzen. "Saltoki txikiarentzat dirua berehala jasotzea da gakoa”, nabarmendu du. Kate handietan, ordea, Bizumen eragina txikiagoa izango da.
Kontsumitzaileen ohiturei dagokienez, Cermelliren iritziz, "hor izango da lehiarik handiena". Haren ustez, etorkizun hurbilean agertoki "hibrido" bat nagusitu daiteke: alde batetik, txartel bidezko ordainketa, "erabat finkatuta dagoelako eta oso ondo funtzionatzen duelako"; eta, bestetik, Bizum bidezkoa, "saltoki txikiek modu diskretuan sustatzen hasiko direlako".
Ekonomialariaren esanetan, Europa Bizum eta antzeko sistemak baliatzen saiatuko da "AEBko sareekiko finantza-subiranotasuna irabazteko". Gainera, Espainiako bankuak "erraldoi teknologikoen aurrean orain arte defentsarako izan den zerbitzu bat monetizatzen" hasiko direla uste du.
