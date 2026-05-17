ANDALUZIAKO HAUTESKUNDEAK
PPk irabaziko lituzke Andaluziako hauteskundeak 52 eserlekurekin, gehiengo absolututik 3ra geratuz, botoen % 72 zenbatuta dagoenean

Bestalde, PSOEk 29 diputatu lortu ditu, aurreko hauteskundeetan lortutako 30 diputatuak baino bat gutxiago, lehen datuen arabera. Vox litzateke hirugarren indarra eta ezkerreko Adelante Andalucia laugarren, 2 eserlekutik 8ra igarota.

Moreno Bonilla PPren egoitzara iritsi den unean ateratako argazkia. EFE

Agentziak | EITB

Botoen % 72 zenbatuta, PPk irabazi ditu hauteskunde autonomikoak Andaluzian, eta 52 eserleku lortu ditu, botoen % 39,85 eskuratuta. Kopuru hori 2022ko hauteskundeetan lortutako 58 parlamentariak baino sei gutxiago da; ondorioz, gehiengo osoa (55 eserleku) baino hiru diputatu gutxiagorekin geratu da.

Bestalde, PSOEk 29 diputatu lortu ditu (aurreko hauteskundeetan lortutako 30 diputatuak baino bat gutxiago) eta botoen % 23,91 lortu ditu.

Vox hirugarren indarra da, eta 16 eserleku lortu ditu, % 14,36ko babesarekin. Duela lau urte, 14 parlamentari eskuratu zituzten, eta orduan botoen % 13,47 lortu zituen.

Adelante Andaluziak laugarren postua lortu du zortzi eserlekurekin eta botoen % 9,55rekin, azken lau urteetan Parlamentuan bi diputatu izan ondoren. Gaueko sorpresa eman du ezkerreko alderdiak.

IUk eta Podemosek beste ezkerreko alderdi batzuekin batera osatzen duten Por Andalucia koalizioak lau diputatu lortu ditu, % 6,28ko babesarekin. Azken legegintzaldian bost eserleku zituen, botoen % 7,70i esker. Beraz, bat gutxiago izango du oraingoan.

Hauteskundeetako parte-hartzea % 62,14koa izan da, eta abstentzioa % 37,85ekoa.

 

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunei eta beharrei erantzuteko, "marketin kanpaina asko egin arren". Gainera, koalizio soberanistari leporatu dio "diagnostiko eta plan asko egin arren, ezer gutxi egitea benetako herri proiektu bat falta zaielako". Anduezak baieztatu du koalizio subiranista espezialista dela arazoak konpondu beharrean areagotzen, zaborraren kudeaketarekin, atez-atekoarekin, egin zuten bezala.

