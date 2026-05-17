Tentsioa Nafarroako Gobernuan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Itunpeko ikastetxeen harira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute astelehenean Nafarroako Gobernua sustengatzen duten alderdiek

Gimeno Hezkuntza kontseilariak itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela ixteko zuen asmoa bertan behera utzi zuten osteguneko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk. Abstenitu egin ziren eta UPNren lege proposamena atera zen aurrera.

Nafarroako Gobernuko hainbat kide, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilaria erdian dela, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroan egun garrantzitsua dute bihar Gobernuko alderdiek. Itunpeko ikastetxeen harira gobernukideen artean izandako zatiketaren ostean, batzarra egingo dute Foru Gobernua osatzen duten hiru alderdiek: PSNk,  Geroa Baik eta Contigo zurekinek.

Gimeno kontseilariak 14 itunpenko ikasgela itxiko zituela iragarri ostean abiatu zen krisia, horietatik erdiak ikastoletan. Negoziatzeko epea azken minutura arte baliatu zuten arren, gobernukideen artean ez zen akordiorik egon eta ostegunean, Geroi Baik ez zuen PSNren asmoa babestu, EH Bildurekin batera abstenituz, eta UPNk aurkeztutako foru lege proposamenak egin zuen aurrera Nafarroako Parlamentuan

Horrenbestez, luzamendu bat onartu zen egun indarrean dauden itunpeko eskoletako ikasgela guztiak beste urtebetez mantentzeko. Hala, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak iragarritako itunpeko 14 gelen itxiera ez da gauzatuko 2026-2027 ikasturtean. 

Biharko bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromisorik ba ote dagoen argitzeko balioko du.

Gaur, Maria Chivite Nafarroako presidenteak, auzia zuzenean aipatu gabe, "ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa" dela adierazi du.

Atzo, Uxue Barkos Geroa Baiko ordezkariak esan zuen "hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz, gobernu programa defendatuko" dutela.

Bestalde, LABek deituta, manifestazioa egin zuten larunbat goizean Iruñean, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatzeko, "hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenen aurrean entzungor" agertu dela iritzita.

Gelak ixteko erabakia "bidegabea" eta "arinki" hartutakoa dela salatu dute Nafarroako itunpeko ikastetxeetako sindikatuek
PSN eta Geroa Bairen arteko harremana zeharo tenkatu da: akordiorik gabe iritsi dira hezkuntza itunen inguruko osoko bilkurara
Nafarroako Parlamentuak urtebeteko luzamendua onartuta, itunpeko sareko 14 gelak ez dira itxiko datorren ikasturtean
Nafarroako Gobernua Nafarroa PSN Geroa Bai María Chivite Uxue Barkos Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak dio EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunetarako, "marketin kanpaina asko egin arren"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunei eta beharrei erantzuteko, "marketin kanpaina asko egin arren". Gainera, koalizio soberanistari leporatu dio "diagnostiko eta plan asko egin arren, ezer gutxi egitea benetako herri proiektu bat falta zaielako". Anduezak baieztatu du koalizio subiranista espezialista dela arazoak konpondu beharrean areagotzen, zaborraren kudeaketarekin, atez-atekoarekin, egin zuten bezala.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X