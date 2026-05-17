Itunpeko ikastetxeen harira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute astelehenean Nafarroako Gobernua sustengatzen duten alderdiek
Nafarroan egun garrantzitsua dute bihar Gobernuko alderdiek. Itunpeko ikastetxeen harira gobernukideen artean izandako zatiketaren ostean, batzarra egingo dute Foru Gobernua osatzen duten hiru alderdiek: PSNk, Geroa Baik eta Contigo zurekinek.
Gimeno kontseilariak 14 itunpenko ikasgela itxiko zituela iragarri ostean abiatu zen krisia, horietatik erdiak ikastoletan. Negoziatzeko epea azken minutura arte baliatu zuten arren, gobernukideen artean ez zen akordiorik egon eta ostegunean, Geroi Baik ez zuen PSNren asmoa babestu, EH Bildurekin batera abstenituz, eta UPNk aurkeztutako foru lege proposamenak egin zuen aurrera Nafarroako Parlamentuan.
Horrenbestez, luzamendu bat onartu zen egun indarrean dauden itunpeko eskoletako ikasgela guztiak beste urtebetez mantentzeko. Hala, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak iragarritako itunpeko 14 gelen itxiera ez da gauzatuko 2026-2027 ikasturtean.
Biharko bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromisorik ba ote dagoen argitzeko balioko du.
Gaur, Maria Chivite Nafarroako presidenteak, auzia zuzenean aipatu gabe, "ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa" dela adierazi du.
Atzo, Uxue Barkos Geroa Baiko ordezkariak esan zuen "hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz, gobernu programa defendatuko" dutela.
Bestalde, LABek deituta, manifestazioa egin zuten larunbat goizean Iruñean, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatzeko, "hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenen aurrean entzungor" agertu dela iritzita.
Nafarroa
Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatu dute Iruñean hainbat manifestarik
Manifestazioa eguerdian egin dute, "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde. Gimeno Kanpora!", lelopean.
