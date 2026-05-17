Voxek salatu du Gasteizko bere egoitzari su ematen saiatu direla, harriak jaurti eta biharamunean

Azken orduetan jasandako bigarren erasoa da, Voxek salatu duenez. Larunbat goizaldean harriak jaurti zituzten Voxek Gasteizen duen egoitzako sarrerako atearen kontra.

Voxek salatu duenez, Gasteizko bere egoitzari su ematen saiatu dira goizaldean, lokaleko kristala harriak jaurtiz puskatu eta biharamunean.

Eskuin muturreko alderdiak jakinarazi du Teodoro Doublang kalean duen lokalari su ematen saiatu direla 02:00ak aldera, eta "Vox kanpora faxistak" eta "Españolei sua!" pintatu dietela bertan.

Ohar batean, "ezker erradikalararekin lotutako jendeari" egotzi dizkio ekintza horiek Voxek.

