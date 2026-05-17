Vox denuncia un intento de quemar su sede de Vitoria-Gasteiz, un día después de recibir pedradas
Vox ha denunciado que esta madrugada han "intentado quemar" su sede de Vitoria-Gasteiz, un día después de que el cristal del local resultara dañado por el lanzamiento de piedras.
Según ha informado el partido de extrema derecha, hacia las 02:00 horas ha habido un intento de prender fuego al local, situado en la calle Teodoro Doublang, donde también han aparecido varias pintadas con las frases 'Vox kanpora faxistak' y 'Españolei sua!'.
Es el segundo "ataque", ha denunciado Vox, que se produce en dos días consecutivos. La madrugada del sábado se lanzaron piedras que impactaron contra el cristal de la puerta de acceso.
En un comunicado, Vox ha atribuido estas acciones a "gentes vinculadas a la izquierda violenta y proetarra de esta tierra".
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