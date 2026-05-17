Álava
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vox denuncia un intento de quemar su sede de Vitoria-Gasteiz, un día después de recibir pedradas

Es el segundo "ataque", ha denunciado Vox, que se produce en dos días consecutivos. La madrugada del sábado se lanzaron piedras que impactaron contra el cristal de la puerta de acceso.
sede vitoria
Euskaraz irakurri: Voxek salatu du Gasteizko bere egoitzari su ematen saiatu direla, harriekin eraso egin eta biharamunean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Vox ha denunciado que esta madrugada han "intentado quemar" su sede de Vitoria-Gasteiz, un día después de que el cristal del local resultara dañado por el lanzamiento de piedras.

Según ha informado el partido de extrema derecha, hacia las 02:00 horas ha habido un intento de prender fuego al local, situado en la calle Teodoro Doublang, donde también han aparecido varias pintadas con las frases 'Vox kanpora faxistak' y 'Españolei sua!'.

Es el segundo "ataque", ha denunciado Vox, que se produce en dos días consecutivos. La madrugada del sábado se lanzaron piedras que impactaron contra el cristal de la puerta de acceso.

En un comunicado, Vox ha atribuido estas acciones a "gentes vinculadas a la izquierda violenta y proetarra de esta tierra".

VOX Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Barkos afirma que "lo ideal" hubiera sido un acuerdo político sobre la concertada

La posición de Geroa Bai, ha precisado, es "desde 2015 la misma" y es "la apuesta por gobiernos plurales y progresistas y la defensa del acuerdo programático. Y en esa defensa venimos trabajando y trabajamos también desde Geroa Bai en la apuesta por la calidad en la educación, en la apuesta por el euskera y en la apuesta por que en los gobiernos de coalición trabajemos con consensos políticos. Y esto es esencial".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza dice que EH Bildu no tiene respuesta para prioridades de los vascos "por muchas campañas de marketing que hagan"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que EH Bildu no tiene respuesta para las prioridades y necesidades de los vascos "por muchas campañas de 'marketing' que hagan" y ha acusado a la coalición soberanista de hacer "mucho diagnóstico y mucho plan, pero hacer poco" porque "les falta un verdadero proyecto de país". Asimismo, espera que "los grandes planes" de EH Bildu para Euskadi "no se parezcan al que liaron con las basuras" en Gipuzkoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales pide a EH Bildu que aclare si con su plan de vivienda pretende "expropiar" terrenos y viviendas privadas

El lehendakari Imanol Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre la crisis de acceso a la vivienda. Pello Otxandiano, ha subrayado que en el ámbito de la vivienda "hay que hacer muchas cosas", pero que la cuestión "central" es lograr que bajen los precios para ofrecer viviendas "realmente asequibles a las clases trabajadoras de rentas medias". 

Cargar más
Publicidad
X