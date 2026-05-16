EH Bildu plantea movilizar y construir 60 000 viviendas asequibles en Euskadi en diez años, 30 000 de nueva construcción
Plantea una alianza público-comunitaria formada por instituciones vascas, fundaciones bancarias y EPVS para promover vivienda nueva y responder así a la emergencia habitacional en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
EH Bildu ha presentado una estrategia integral para hacer frente a la crisis de la vivienda en Euskadi, mediante la movilización y construcción de un total de 60 000 viviendas asequibles durante la próxima década.
Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha desgranado esta propuesta en la jornada que EH Bildu ha celebrado en Tabakalera de Donostia-San Sebastián sobre política de vivienda.
Este proyecto, denominado 'Posible 30K', parte de la premisa de que la actual situación habitacional constituye una “emergencia social” con consecuencias económicas y sociales que “podrían derivar en una fractura social" si no se adoptan medidas estructurales.
La propuesta se sustenta sobre tres principios fundamentales: desmercantilizar la vivienda para que deje de funcionar como "un activo financiero especulativo", priorizar el uso residencial frente a otros usos, y ampliar de forma significativa el parque público de vivienda asequible.
En una primera fase, la iniciativa plantea movilizar 30 000 viviendas aprovechando el parque inmobiliario ya existente. Para ello, se propone recuperar 15 000 viviendas vacías de las aproximadamente 25 000 consideradas movilizables, devolver al uso residencial 5000 viviendas turísticas y generar otras 10 000 mediante procesos de regeneración y redensificación urbana.
Los impulsores de la propuesta consideran que esta vía permitiría incrementar la oferta habitacional de forma más rápida que la construcción de nueva vivienda, actuando sobre recursos ya disponibles en el territorio.
La segunda vertiente del plan contempla la promoción de otras 30 000 viviendas públicas de nueva construcción en diez años. Para desarrollar esta operación, la iniciativa propone la creación de una gran alianza público-comunitaria integrada por el Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, fundaciones bancarias y entidades de previsión social voluntaria (EPSV).
Además, esta iniciativa prevé la creación de una nueva entidad público-social denominada “Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea” (EESE), que se encargaría de promover vivienda protegida en régimen de alquiler, venta y cesión de uso, priorizando especialmente el alquiler asequible.
Según el documento, el Gobierno Vasco aportaría inicialmente 1000 millones de euros y las entidades sociales otros 1000 millones adicionales. A ello se sumarían hasta 1500 millones de euros de financiación complementaria procedente del ICO y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), alcanzando un volumen total de inversión cercano a los 3500 millones de euros.
La iniciativa también contempla la compra y rehabilitación de edificios para incorporarlos al parque público de vivienda y plantea un modelo basado en suelo público cedido mediante derechos de superficie de 75 años. Finalizado ese periodo, las viviendas revertirían a la administración pública sin costes adicionales, garantizando así la consolidación de un parque público estable y permanente.
El proyecto defiende además la necesidad de coordinar las políticas de suelo entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco, así como agilizar los trámites administrativos para acelerar la puesta en marcha de promociones residenciales asequibles.
Los promotores de 'Posible 30K' sostienen que la iniciativa permitiría transformar el mercado residencial vasco y avanzar hacia un nuevo modelo centrado en el derecho a la vivienda y el bienestar colectivo.
Te puede interesar
Andueza dice que EH Bildu no tiene respuesta para prioridades de los vascos "por muchas campañas de marketing que hagan"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que EH Bildu no tiene respuesta para las prioridades y necesidades de los vascos "por muchas campañas de 'marketing' que hagan" y ha acusado a la coalición soberanista de hacer "mucho diagnóstico y mucho plan, pero hacer poco" porque "les falta un verdadero proyecto de país". Asimismo, espera que "los grandes planes" de EH Bildu para Euskadi "no se parezcan al que liaron con las basuras" en Gipuzkoa
Sumar Mugimendua denuncia que el Gobierno Vasco "vende humo" y lanzará una encuesta "para recoger sus preocupaciones"
La secretaria de Organización de Sumar Mugimendua, Edurne García, ha denunciado que el Gobierno vasco traslada que en Euskadi "se está instalando la idea de que todo va bien, pero nos están vendiendo humo", y ha anunciado la puesta en marcha de una encuesta abierta para recoger "las preocupaciones reales" de la ciudadanía vasca.
Pradales acusa a la ministra de Sanidad de haber provocado la huelga de médicos
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado al parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, que defienda a la ministra de Sanidad, Mónica García, de su partido, cuando está activa una huelga de médicos que "ella ha provocado".
Euskadi implantará un impuesto turístico de 6 días y gravará más a los pisos turísticos
Podemos ha pactado siete enmiendas con PNV y PSE-EE para que la tasa turística sea "más progresiva, más flexible y útil para los ayuntamientos"
Pradales pide a EH Bildu que aclare si con su plan de vivienda pretende "expropiar" terrenos y viviendas privadas
El lehendakari Imanol Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre la crisis de acceso a la vivienda. Pello Otxandiano, ha subrayado que en el ámbito de la vivienda "hay que hacer muchas cosas", pero que la cuestión "central" es lograr que bajen los precios para ofrecer viviendas "realmente asequibles a las clases trabajadoras de rentas medias".
Pradales anuncia una ley para agilizar la inversión económica sostenible en Euskadi
El objetivo de la iniciativa es crear lo que ha definido como una “autopista regulatoria”, que permita reducir los plazos administrativos con todas las garantías legales y agilizar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país.
Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?
Hoy finaliza la campaña para las elecciones andaluzas del domingo, una campaña que finaliza como comenzó, con un panorama político abierto, en el que el popular Juan Manuel Moreno parte como favorito según las encuestas, mientras el PSOE, con María Jesús Montero como candidata, intenta hasta el último minuto sacar músculo y recuperar al votante socialista de antaño.
El insospechado giro político de Andalucía: de fortaleza de la izquierda a bastión de la derecha
La gran incógnita de las elecciones del domingo es si el PP se bastará para lograr mayoría absoluta o si necesitará a Vox. Este contexto habría resultado del todo inverosímil hace pocos años. “El desgaste de la izquierda y el cambio del contexto temático han sido clave”, señala la politóloga Ainara Villaño.
Podemos Euskadi alcanza un acuerdo con PNV y PSE-EE para implantar la tasa turística en la CAV
Según ha adelantado la formación morada, mañana darán a conocer los detalles del pacto, que se tramita en las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en una rueda de prensa en San Sebastián.