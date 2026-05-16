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Sumar Mugimendua denuncia que el Gobierno Vasco "vende humo" y lanzará una encuesta "para recoger sus preocupaciones"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak "kea saltzen" duela salatu du Sumar Mugimenduak, eta inkesta bat egingo du herritarren "kezkak jasotzeko"
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EITB

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La secretaria de Organización de Sumar Mugimendua, Edurne García, ha denunciado que el Gobierno vasco traslada que en Euskadi "se está instalando la idea de que todo va bien, pero nos están vendiendo humo", y ha anunciado la puesta en marcha de una encuesta abierta para recoger "las preocupaciones reales" de la ciudadanía vasca.

Sumar Política

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