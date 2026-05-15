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Pradales acusa a la ministra de Sanidad de haber provocado la huelga de médicos

(Foto de ARCHIVO) El Pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de Silvia REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/3/2026
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Euskaraz irakurri: Pradalesek medikuen grebaren erantzunkizuna Osasun ministroari egotzi dio
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EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado al parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, que defienda a la ministra de Sanidad, Mónica García, de su partido, cuando está activa una huelga de médicos que "ella ha provocado".

Sumar Gobierno Vasco Huelgas Política

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