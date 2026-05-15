Pradales acusa a la ministra de Sanidad de haber provocado la huelga de médicos
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado al parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, que defienda a la ministra de Sanidad, Mónica García, de su partido, cuando está activa una huelga de médicos que "ella ha provocado".
Te puede interesar
Podemos pacta con PNV y PSE-EE una tasa turística "más progresiva, más flexible y más útil para los ayuntamientos"
La formación morada ha destacado que las siete enmiendas introducidas a la norma foral harán posible unas "tarifas más progresivas" y "mayor flexibilidad para aplicar recargos y exenciones en los ayuntamientos".
Pradales pide a EH Bildu que aclare si con su plan de vivienda pretende "expropiar" terrenos y viviendas privadas
El lehendakari Imanol Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre la crisis de acceso a la vivienda. Pello Otxandiano, ha subrayado que en el ámbito de la vivienda "hay que hacer muchas cosas", pero que la cuestión "central" es lograr que bajen los precios para ofrecer viviendas "realmente asequibles a las clases trabajadoras de rentas medias".
Pradales anuncia una ley para agilizar la inversión económica sostenible en Euskadi
El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que los partidos que integran el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, presentarán en las próximas semanas una proposición de ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible. Ha recordado que en el último pleno de Política General ya se comprometió a habilitar una vía rápida para facilitar la puesta en marcha de proyectos estratégicos de inversión en Euskadi. El objetivo de la iniciativa es crear lo que ha definido como una “autopista regulatoria”, que permita reducir los plazos administrativos con todas las garantías legales y agilizar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país.
Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?
Hoy finaliza la campaña para las elecciones andaluzas del domingo, una campaña que finaliza como comenzó, con un panorama político abierto, en el que el popular Juan Manuel Moreno parte como favorito según las encuestas, mientras el PSOE, con María Jesús Montero como candidata, intenta hasta el último minuto sacar músculo y recuperar al votante socialista de antaño.
El insospechado giro político de Andalucía: de fortaleza de la izquierda a bastión de la derecha
La gran incógnita de las elecciones del domingo es si el PP se bastará para lograr mayoría absoluta o si necesitará a Vox. Este contexto habría resultado del todo inverosímil hace pocos años. “El desgaste de la izquierda y el cambio del contexto temático han sido clave”, señala la politóloga Ainara Villaño.
Podemos Euskadi alcanza un acuerdo con PNV y PSE-EE para implantar la tasa turística en la CAV
Según ha adelantado la formación morada, mañana darán a conocer los detalles del pacto, que se tramita en las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en una rueda de prensa en San Sebastián.
Claves de la nueva Ley vasca de Transparencia: acceso a información pública, mayor control y buzón de quejas
Gardena será un órgano independiente que garantizará el cumplimiento de la ley, con un ámbito de actuación que abarcará la totalidad de las administraciones, organismos y entidades del sector público y las privadas cuando su incumplimiento se circunscriba a Euskadi.
Carlos Guzmán asegura que se ha "quebrado" la confianza que tenían en Geroa Bai
El portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha asegurado que se ha "quebrado" la confianza que tenían con Geroa Bai como socio de gobierno, después de que esta coalición se haya abstenido a la proposición de ley de UPN sobre enseñanza concertada.
Geroa Bai pide a Chivite que intervenga para recuperar el entendimiento entre los socios de gobierno
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha emplazado a la presidenta de Navarra, María Chivite, a que "lidere esta situación, a que recomponga la situación, a que garantice la estabilidad y el entendimiento entre los socios", tras la aprobación de la proposición de ley de UPN sobre la enseñanza concertada.