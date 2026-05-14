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Podemos Euskadi alcanza un acuerdo con PNV y PSE-EE para implantar la tasa turística en la CAV

Según ha adelantado la formación morada, mañana darán a conocer los detalles del pacto, que se tramita en las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en una rueda de prensa en San Sebastián.
MADRID, 31/08/2025.- Varios turistas transitan por la terminal T4 del aeropuerto de Madrid Barajas a su regreso de las vacaciones de agosto, este domingo. EFE/Daniel González
Imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Podemos Euskadik akordioa lortu du EAJrekin eta PSE-EErekin EAEn turismo tasa ezartzeko
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EITB

Última actualización

Podemos Euskadi ha alcanzado un acuerdo con PNV y PSE-EE para implantar el impuesto sobre estancias turísticas en la Comunidad Autónoma Vasca. Los detalles del pacto serán presentados mañana en una rueda de prensa en San Sebastián por el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero; la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste; y el portavoz en el Ayuntamiento de Donostia, Victor Lasa.

La formación morada registró en las tres juntas generales siete enmiendas al proyecto de Norma Foral del impuesto sobre estancias turísticas para implantar "un impuesto turístico más ambicioso", con "tarifas más progresivas" y "mayor flexibilidad para aplicar recargos y exenciones en los ayuntamientos".

Posteriormente, inició negociaciones con los tres gobiernos forales con la vocación de alcanzar un acuerdo e incorporar las enmiendas registradas.

El respaldo de Podemos u otro grupo de la oposición resulta clave para la aprobación de la norma en las juntas generales de Gipuzkoa y Álava, donde la coalición PNV-PSE no dispone de mayoría absoluta.

 

 

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