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La tasa turística empezará a cobrarse en Euskadi desde el 1 de enero de 2027

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado ya el proyecto de Norma Foral que regula el nuevo impuesto turístico. La base del impuesto se calculará en función del número de noches consecutivas de estancia.

MADRID, 31/08/2025.- Varios turistas transitan por la terminal T4 del aeropuerto de Madrid Barajas a su regreso de las vacaciones de agosto, este domingo. EFE/Daniel González

Imagen de recurso de un turista. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Turismo-tasa 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera kobratzen hasiko da Euskadin
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La tasa turística empezará a cobrarse en todos los establecimientos hoteleros de Euskadi el 1 de enero de 2027. La Diputación Foral de Gipuzkoa se ha adelantado este martes aprobando el proyecto de Norma Foral que regula un nuevo impuesto turístico en Gipuzkoa, y ha explicado que comenzará a cobrarse el año que viene. Esta fecha de inicio, en todo caso, ha sido acordado también con las diputaciones de Bizkaia y Álava.

En el caso de Gipuzkoa, según se recoge en el proyecto, este nuevo impuesto funcionará como un tributo local que gravará las estancias de personas en alojamientos turísticos como hoteles, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales, albergues, viviendas turísticas e incluso cruceros en escala. El impuesto lo pagarán los visitantes y será gestionado por los propios establecimientos.

La base del impuesto se calculará en función del número de noches consecutivas de estancia, con un máximo de cinco por persona. La cuota final dependerá también del tipo de alojamiento, aplicando diferentes tarifas según la categoría del establecimiento.

El proyecto contempla un amplio listado de excepciones: estarán exentos los menores de 18 años, las personas con discapacidad igual o superior al 65% o en situación de dependencia, así como quienes viajen por estudios, motivos de salud o participen en programas sociales públicos. También se excluyen las estancias por causas de fuerza mayor.

Además, los ayuntamientos podrán ajustar el impuesto mediante ordenanzas fiscales: podrán aplicar bonificaciones de hasta el 100% en municipios con poca capacidad alojativa o recargos de hasta el 50% en aquellos con mayor presión turística.

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