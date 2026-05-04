La Formación Profesional ofertará 74 963 plazas en Euskadi para el curso 2026-2027, un récord histórico
El Gobierno Vasco ofertará 74 963 plazas de Formación Profesional para el curso 2026-2027, un récord histórico con 7920 plazas más que el año anterior y, por primera vez, se reservará el 50 % de las plazas para mujeres en todas las cuotas de acceso de ciclos para impulsar la igualdad de género.
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha presentado este lunes, en el Centro de FP de Tartanga en Erandio, las novedades de la Formación Profesional para el curso 2026-2027.
Las familias profesionales con mayor crecimiento de plazas son Servicios Socioculturales y a la Comunidad (con 1395 más), Fabricación Mecánica (con 1160 más), Administración y Gestión (con 665 más), Comercio y Marketing (con 590 más) e Instalación y Mantenimiento (con 490 más).
Según ha detallado Pedrosa en la presentación, el 90 % del alumnado de FP en Euskadi accede al mercado laboral tras finalizar sus estudios.
Por otra parte, el 50 % de las plazas de Formación Profesional en Euskadi se reservará para mujeres a partir del próximo curso. Es la novedad más significativa del curso 2026-2027 y supone un cambio estructural en el sistema de adjudicación. Esta reserva se aplica una vez descontadas las plazas previas destinadas a alumnado repetidor, a personas con discapacidad igual o superior al 33 %, a quienes tienen necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y a deportistas de alto nivel.
Sobre esta cuestión, Begoña ha señalado que "las mujeres lideran las matrículas en Sanidad o Servicios Socioculturales, pero apenas están presentes en Fabricación Mecánica, Electricidad-Electrónica o Instalación y Mantenimiento, sectores con mayor demanda laboral y mejores salarios. Es un desequilibrio histórico que no podemos seguir ignorando".
El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto este lunes y finaliza el 22 de mayo. Las solicitudes pueden presentarse de tres formas: online a través de ikasgunea.euskadi.eus, de forma presencial en los propios centros de FP, o mediante Zuzenean.
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