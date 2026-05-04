Herida una persona en un incendio, al parecer provocado, en un pabellón okupado de Herrera, en San Sebastián

Una persona ha resultado herida en un incendio ocurrido poco antes de la medianoche en uno de los pabellones okupados de Herrera, en la antigua fábrica de Zardoya Otis (San Sebastián). La persona herida ha sido trasladada al Hospital Donostia con pronóstico reservado. El incendio, que según fuentes municipales ha sido provocado, ha dejado además otras tres personas atendidas en el lugar por inhalación de humo.

El fuego se ha iniciado en una habitación de uno de los pabellones, en la zona de Jolastokieta, zona residencial e industrial con presencia de antiguas instalaciones fabriles, y ha sido controlado por una dotación de bomberos.

Según las primeras pesquisas, todo apunta a que el incendio podría haber sido intencionado. La Guardia Municipal ha practicado detenciones y ha tomado declaración a varios testigos para esclarecer lo ocurrido.

Se trata de las antiguas instalaciones industriales de la empresa Zardoya Otis, hoy abandonadas en gran parte y que ya habían sido escenario de otros incidentes en el pasado.