Este lunes comienza el juicio contra el exboxeador Jérome Vérin por la muerte de Éric Courdy en fiestas de Baiona

Este lunes, 4 de mayo, comienza en el Tribunal Penal de Pau el juicio por la muerte de Éric Courdy, en el que el exboxeador Jérome Vérin se enfrenta a pena de prisión.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2024, en fiestas de Baiona, cuando en una parada de autobús, tras una discusión, Jérome Vérin agredió a Éric Courdy, dejándolo en coma durante seis días hasta su fallecimiento.

Está previsto que el juicio dure dos días, lunes y martes, y los abogados de la parte civil esperan que los hechos sean recalificados como asesinato.

El juez de instrucción, sin embargo, descartó la tentativa de asesinato, y el abogado defensor niega la intencionalidad del crimen.

Aunque la parte civil espera que eso cambie durante el transcurso del juicio, ya que consideran que "es la agresión de un antiguo boxeador, sobrio en el momento de los hechos y consciente de su peligrosidad, frente a una persona ebria”.

El acusado contaba con diferentes antecedentes por actos violentos, como por ejemplo, agredir a dos funcionarios de prisiones. De hecho, hacía poco tiempo que había salido de prisión.

El martes se conocerá el veredicto de un caso que ha puesto en duda una vez más la seguridad en fiestas de Baiona, como ya ocurrió con el asesinato de Patrice Laniès, que al regresar a casa fue asesinado por un hombre que orinó en la puerta de su edificio.