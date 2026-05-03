La Policía Foral registra nueve locales de ocio en cinco municipios de la Comarca de Pamplona
El dispositivo se ha saldado con 20 actas por incautación de drogas. También han denunciado a tres personas por resistencia y desobediencia, y a otras dos por portar armas prohibidas.
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El Ayuntamiento les ha colocado baños provisionales en la calle, y para ducharse tienen que acudir al polideportivo. Están trabajando intensamente para recuperar cuanto antes estos servicios básicos El fuego comenzó en el garaje y la Ertzaintza continúa investigando lo ocurrido.
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Está programado hasta el 15 de este mes, y comenzará con la elección del jurado popular. Las acusaciones piden 45 años de cárcel para el presunto asesino, la pena más alta que permite el Código Penal.
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