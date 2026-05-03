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La Policía Foral registra nueve locales de ocio en cinco municipios de la Comarca de Pamplona

La Policía Foral registra nueve locales de ocio en cinco municipios de la Comarca de Pamplona
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Foruzaingoak aisialdirako bederatzi lokal erregistratu ditu Iruñerriko bost udalerritan
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EITB

Última actualización

El dispositivo se ha saldado con 20 actas por incautación de drogas. También han denunciado a tres personas por resistencia y desobediencia, y a otras dos por portar armas prohibidas.

Policía Foral Navarra Pamplona Sociedad

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