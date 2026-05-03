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Fallece un montañero de 72 años en el Serantes

Fue hallado muerto en una ladera de la montaña vizcaína tras buscarlos durante varias horas.
serantes
Helicóptero de la Ertzaintza: Foto: UVR Ertzaintza
Euskaraz irakurri: 72 urteko mendizale bat hil da Serantesen
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EITB

Última actualización

Un montañero de 72 años falleció la tarde de ayer en el monte Serantes (Bizkaia).

Los servicios de emergencia lo buscaban desde las 16:50 horas, y fue hallado por los bomberos hacia las 20:30. Un helicóptero de la Ertzaintza extrajo el cadáver de la zona.

Desde el Departamento de Seguridad apuntan a un accidente como hipótesis más probable.

Santurtzi Bizkaia Accidentes de montaña Sociedad

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