Fallece un montañero de 72 años en el Serantes

Un montañero de 72 años falleció la tarde de ayer en el monte Serantes (Bizkaia).

Los servicios de emergencia lo buscaban desde las 16:50 horas, y fue hallado por los bomberos hacia las 20:30. Un helicóptero de la Ertzaintza extrajo el cadáver de la zona.

Desde el Departamento de Seguridad apuntan a un accidente como hipótesis más probable.