Detenido un joven tras agredir a un vigilante de seguridad de Metro Bilbao

Un joven de 26 años ha sido detenido esta tarde tras agredir a un vigilante de seguridad de Metro Bilbao en la estación de Abando, según ha informado el Departamento de Seguridad.



Los hechos han ocurrido sobre las 17.30 horas cuando el arrestado ha cruzado las vías, de anden a andén, y personal de seguridad ha acudido a donde se encontraba y le han recriminado la acción.



En el momento en el que se estaba procediendo a su identificación y, cuando ya estaban presentes en el lugar agentes de la Ertzaintza, el detenido se ha abalanzado sobre uno de los vigilantes de seguridad y se ha producido la agresión.