Global Sumud Euskal Herria: "Nos han disparado y ordenado volver, pero hemos decidido seguir adelante"

El "salto" en esta política de gratuidad es "triple", ha resumido la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, pues "reduce la burocracia" con un único trámite, ofrece una "reducción muy significativa" del coste total del aprendizaje "hasta un 95 %" y, por último, los "cuatro años de oportunidad" son un "incentivo" para que los usuarios "se reenganchen" hasta alcanzar el nivel B1.