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Global Sumud Euskal Herria: "Nos han disparado y ordenado volver, pero hemos decidido seguir adelante"

18:00 - 20:00
Global Sumud Euskal Herria
Euskaraz irakurri: Global Sumud Euskal Herria: "Tirokatu gaituzte eta bueltatzeko agindu digute, baina aurrera jarraitzea erabaki dugu"
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EITB

Última actualización

Las fuerzas armadas israelíes han subido a sus barcos y realizado un exhaustivo registro, según este activista de Global Sumud Euskal Herria. Ha criticado la actitud que han tenido con ellos y mencionado a los "cómplices" de Israel.

Franja de Gaza Israel Palestina Sociedad

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