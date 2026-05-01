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El acuerdo UE-Mercosur, en vigor: ¿en qué consiste?

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EITB

Última actualización

Este 1 de mayo entra en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), tras más de 25 años de negociaciones de un pacto que abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas.

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La compañía prevé volúmenes muy altos de producción, y aunque los datos son aún provisionales, iniciará en breve un proceso de selección, formación y capacitación de personal interno y externo para cubrir las necesidades de especialidades profesionales, como electromecánicos, chapistas o guarnecedores, para estar preparada cuando llegue el momento. 

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