El acuerdo UE-Mercosur, en vigor: ¿en qué consiste?
Este 1 de mayo entra en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), tras más de 25 años de negociaciones de un pacto que abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas.
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En concreto, esta destrucción se produciría principalmente en los grupos de empleados administrativos y técnicos de nivel medio y superior. No obstante, la creación de en torno a 1,61 millones de nuevas ocupaciones vinculadas a la IA compensaría buena parte de la destrucción.
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De esta forma, se amplía el rango de edad. A partir de ahora, los jóvenes de 23 a 29 años podrán acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.