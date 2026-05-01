Arzak denuncia la suplantación de su marca para realizar estafas en reservas online

El restaurante Arzak, en San Sebastián, ha denunciado la suplantación de su identidad y marca por parte de páginas web que engañan a clientes que creen estar reservando en el sitio oficial.

El establecimiento, dirigido por Juan Mari y Elena Arzak, ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza y ha advertido en redes sociales de que el único canal válido para reservas es www.arzak.es. Recuerdan además que nunca solicitan pagos por adelantado.

Según el restaurante, estas webs fraudulentas se posicionan en buscadores mediante publicidad y utilizan dominios similares al oficial, pero con extensiones distintas. Aunque algunas han sido retiradas tras denunciarse, aparecen otras nuevas con la misma estrategia.

El caso salió a la luz cuando un cliente alertó tras intentar realizar una reserva y un pago que fue interrumpido por el sistema bancario al detectar una posible irregularidad. El restaurante advierte de que otros establecimientos con tres estrellas Michelin también han sido objetivo de este tipo de fraudes.