Osakidetza ofrecerá operarse en centros concertados a los 1800 vascos que llevan más de 6 meses en lista de espera
Osakidetza ofrecerá la opción "voluntaria" de operarse en centros sanitarios concertados a los 1794 pacientes vascos que en estos momentos llevan más de 180 días en espera, una lista que se ha incrementado con motivo de la huelga de médicos por la negociación del Estatuto Marco, "competencia exclusiva del Estado", según ha informado el consejero de Salud, Alberto Martínez.
Alberto Martínez ha lamentado que, tras una nueva semana de huelga de los médicos, "en un escenario de ausencia de diálogo", se "ha perdido otra oportunidad, el tiempo avanza y todo apunta a que en mayo la protesta se mantenga e incluso en junio continúe y, lo que es más preocupante, sin perspectiva".
Tras remarcar que el motivo de la huelga es "el Estatuto Marco y esta ley es una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad", ha advertido que, por ello, "el origen y la solución de este conflicto está en el ámbito estatal".
No obstante, ha advertido que la huelga "está provocando otras derivadas y unas consecuencias que no vamos a ocultar, unas listas de espera que toca gestionar" porque, "en esa tarea, el Ministerio ni está ni se le espera" porque "las comunidades autónomas gestionamos nuestros propios servicios de salud".
"Para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad si en una crisis en torno a una ley básica la ministra señala a las comunidades"
En ese sentido, ha reiterado que si el Ministerio de Sanidad "no está en disposición de renovar el Estatuto Marco", en el Gobierno Vasco están dispuestos a sentarse para abordar la transferencia de esa competencia, al tiempo que ha considerado "decepcionante comprobar que las agendas del Ministerio y del Gobierno vasco pueden ser tan divergentes", porque, "en plena crisis laboral e incluso sanitaria, cuando se supone que el Sistema Nacional de Salud necesita una atención especial del equipo ministerial, la ministra ha priorizado otros temas sin sentarse a negociar y apuntando a las comunidades autónomas".
Martínez ha afirmado que, "frente a la agenda oportunista y electoralista del Ministerio, la agenda sanitaria de Euskadi avanza con dos claras motivaciones referentes: los pacientes y los profesionales". En ese sentido, se ha preguntado "para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad si en una crisis en torno a una ley básica la ministra señala a las comunidades".
"Añadiría una pregunta más, ¿hay alguien en el Ministerio de Sanidad?", ha interpelado, para asegurar que el Ejecutivo vasco reconoce y asume sus competencias "desde el primer día y nuestra actitud ha sido, es y será de escucha, diálogo y acuerdo".
Tras destacar que el Departamento de Salud ha desarrollado una agenda de pacientes con un plan de choque, con una lista de espera que a finales del 2025 tenía cifras prepandémicas, ha señalado también que tienen "conversaciones y acuerdos con todos los agentes profesionales, acuerdos en mesa sectorial y reuniones fluidas y bilaterales con todos los sindicatos".
En esa línea, ha indicado que en las últimas semanas ha impulsado reuniones directas con profesionales sanitarios de diferentes generaciones, mayores y menores de 50 años, por separado, para "escuchar sin intermediarios, conocer de primera mano sus preocupaciones y sus propuestas y entender el fondo del descontento que se está expresando desde el ámbito profesional".
Además, ha dicho que la interlocución con el Sindicato Médico de Euskadi es "fluida y permanente" y "se está avanzando en la valoración de aquellas reivindicaciones que son de carácter autonómico y, por tanto, competencia del Gobierno vasco".
Este trabajo, ha subrayado, se desarrolla "con responsabilidad y realismo, siendo consciente de que los acuerdos que pudieran alcanzarse en el ámbito autonómico no conlleva la desconvocatoria de la huelga, ya que se trata de una movilización de carácter estatal dirigida al Ministerio de Sanidad". "Podemos hacer mucho o poco, podemos cerrar cuantos acuerdos propios sean posibles, pero no está en nuestra mano dar solución al motivo de la huelga, nuestra capacidad de acuerdos está supeditada a la negociación del Ministerio", ha insistido.
Diálogo con los profesionales
Llegado a este punto, Alberto Martínez ha anunciado que "viendo cuál es la prioridad de la agenda ministerial", desde el Departamento de Salud seguirán dialogando y trabajando con los profesionales de la mano de los sindicatos profesionales y ha avanzado que en la mesa sectorial del próximo 6 de mayo llevarán el acuerdo en torno al decreto que reconoce el tiempo de formación de residencia en la carrera profesional.
Con respecto a los pacientes, ha explicado que se ha garantizado dentro de los servicios mínimos la atención a los pacientes oncológicos y a las patologías que ver condicionado su pronóstico en función del tiempo.
Más de 180 días en espera
Ahora, mientras dure la huelga, Osakidetza ofrecerá a las personas que lleven más de 180 días pendientes de una intervención quirúrgica, que en este momento son 1.794, cuando en noviembre del pasado año eran 189, la opción voluntaria de ser operadas en centros concertados por el Departamento de Salud, "utilizando las derivaciones que ya tenemos contratadas hasta ahora, por lo que no supondrá coste adicional", ha anunciado Martínez.
El objetivo, ha remarcado, es "atender a los pacientes en espera acumulada y aliviar las listas de espera empleando los mecanismos legales y respetando la libertad de elección de los pacientes".
También transmitirán la próxima semana al Ministerio de Sanidad, por escrito y de forma oficial, la necesidad de que "asuma de manera realista y sincera la negociación del Estatuto Marco" y le propondrán la transferencia de esta competencia a Euskadi.
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