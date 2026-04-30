En ese sentido, ha reiterado que si el Ministerio de Sanidad "no está en disposición de renovar el Estatuto Marco", en el Gobierno Vasco están dispuestos a sentarse para abordar la transferencia de esa competencia, al tiempo que ha considerado "decepcionante comprobar que las agendas del Ministerio y del Gobierno vasco pueden ser tan divergentes", porque, "en plena crisis laboral e incluso sanitaria, cuando se supone que el Sistema Nacional de Salud necesita una atención especial del equipo ministerial, la ministra ha priorizado otros temas sin sentarse a negociar y apuntando a las comunidades autónomas".

Martínez ha afirmado que, "frente a la agenda oportunista y electoralista del Ministerio, la agenda sanitaria de Euskadi avanza con dos claras motivaciones referentes: los pacientes y los profesionales". En ese sentido, se ha preguntado "para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad si en una crisis en torno a una ley básica la ministra señala a las comunidades".



"Añadiría una pregunta más, ¿hay alguien en el Ministerio de Sanidad?", ha interpelado, para asegurar que el Ejecutivo vasco reconoce y asume sus competencias "desde el primer día y nuestra actitud ha sido, es y será de escucha, diálogo y acuerdo".



Tras destacar que el Departamento de Salud ha desarrollado una agenda de pacientes con un plan de choque, con una lista de espera que a finales del 2025 tenía cifras prepandémicas, ha señalado también que tienen "conversaciones y acuerdos con todos los agentes profesionales, acuerdos en mesa sectorial y reuniones fluidas y bilaterales con todos los sindicatos".



En esa línea, ha indicado que en las últimas semanas ha impulsado reuniones directas con profesionales sanitarios de diferentes generaciones, mayores y menores de 50 años, por separado, para "escuchar sin intermediarios, conocer de primera mano sus preocupaciones y sus propuestas y entender el fondo del descontento que se está expresando desde el ámbito profesional".



Además, ha dicho que la interlocución con el Sindicato Médico de Euskadi es "fluida y permanente" y "se está avanzando en la valoración de aquellas reivindicaciones que son de carácter autonómico y, por tanto, competencia del Gobierno vasco".



Este trabajo, ha subrayado, se desarrolla "con responsabilidad y realismo, siendo consciente de que los acuerdos que pudieran alcanzarse en el ámbito autonómico no conlleva la desconvocatoria de la huelga, ya que se trata de una movilización de carácter estatal dirigida al Ministerio de Sanidad". "Podemos hacer mucho o poco, podemos cerrar cuantos acuerdos propios sean posibles, pero no está en nuestra mano dar solución al motivo de la huelga, nuestra capacidad de acuerdos está supeditada a la negociación del Ministerio", ha insistido.