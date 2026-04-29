Gobierno Vasco y Ministra de Sanidad se interpelan mutuamente en relación a la huelga de médicos
María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, pide a la ministra de Sanidad que tome como "prioridad" el fin de la huelga. Mientras, Mónica García opina que hay medidas que el Gobierno Vasco puede y debe tomar, y se pregunta si debe "invadir competencias".
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