HUELGA DE MÉDICOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gobierno Vasco y Ministra de Sanidad se interpelan mutuamente en relación a la huelga de médicos

18:00 - 20:00
María Ubarretxena y Mónica Garcia. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak eta Osasun ministroak elkarri eskatu diote medikuen gatazkan pausoak emateko
author image

EITB

Última actualización

María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, pide a la ministra de Sanidad que tome como "prioridad" el fin de la huelga. Mientras, Mónica García opina que hay medidas que el Gobierno Vasco puede y debe tomar, y se pregunta si debe "invadir competencias".

Gobierno Vasco Gobierno de España Huelgas Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X