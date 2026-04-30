Muere Craig Venter, pionero de la genómica y figura clave del genoma humano, a los 79 años

Craig Venter, uno de los grandes impulsores de la secuenciación del genoma humano y referente mundial de la genómica moderna, ha muerto en San Diego (Estados Unidos) a los 79 años por complicaciones derivadas de un cáncer reciente, según ha informado el Instituto J. Craig Venter (JCVI).

Venter fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2001 junto a otros científicos por su papel decisivo en el mapa del genoma humano, al frente de la empresa Celera Genomics.

Entre sus hitos figura la creación de la primera célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente.

Además, lideró proyectos de exploración genética marina que permitieron descubrir millones de genes nuevos y ampliar el conocimiento sobre el microbioma oceánico y su influencia en los sistemas del planeta.