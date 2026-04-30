Craig Venter, genomikaren aitzindaria eta giza genomaren figura klabea hil da, 79 urterekin

Zientzialari estatubatuarra San Diegon hil da duela gutxi diagnostikatutako minbizi baten konplikazioengatik.
Agentziak | EITB

Craig Venter, giza genomaren sekuentziazioaren bultzatzaile nagusietako bat eta genomika modernoaren nazioarteko erreferentea, 79 urterekin hil da San Diegon (AEB), minbizi batek eragindako konplikazioen ondorioz, J. Craig Venter Institutuak (JCVI) jakinarazi duenez.

Venterrek 2001ean jaso zuen Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko Asturiasko Printzea Saria, beste zientzialari batzuekin batera, Celera Genomics enpresako buru zela, giza genomaren mapan egindako ekarpen erabakigarriagatik.

Bere lorpen nagusien artean dago kimikoki sintetizatutako genoma batek kontrolatutako lehen zelula bakteriano autoerreplikatzailea sortzea.

Gainera, itsasoko esplorazio genetikoko proiektuak zuzendu zituen, milioika gene berri identifikatzeko eta ozeanoko mikrobiomari nahiz horrek planetako sistemen funtzionamenduan duen eraginari buruzko ezagutza zabaltzeko.

Publizitatea
