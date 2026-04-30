Craig Venter, genomikaren aitzindaria eta giza genomaren figura klabea hil da, 79 urterekin
Craig Venter, giza genomaren sekuentziazioaren bultzatzaile nagusietako bat eta genomika modernoaren nazioarteko erreferentea, 79 urterekin hil da San Diegon (AEB), minbizi batek eragindako konplikazioen ondorioz, J. Craig Venter Institutuak (JCVI) jakinarazi duenez.
Venterrek 2001ean jaso zuen Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko Asturiasko Printzea Saria, beste zientzialari batzuekin batera, Celera Genomics enpresako buru zela, giza genomaren mapan egindako ekarpen erabakigarriagatik.
Bere lorpen nagusien artean dago kimikoki sintetizatutako genoma batek kontrolatutako lehen zelula bakteriano autoerreplikatzailea sortzea.
Gainera, itsasoko esplorazio genetikoko proiektuak zuzendu zituen, milioika gene berri identifikatzeko eta ozeanoko mikrobiomari nahiz horrek planetako sistemen funtzionamenduan duen eraginari buruzko ezagutza zabaltzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Santurtziko lau adingabe atxilotu dituzte Instagram bidez beste adingabe bati sexu-estortsioa egiteagatik
Biktima Zaragozan bizi da eta mehatxuak eta estortsioa salatu zituen, bere irudi intimoak sare sozialetan zabaldu zituztela egiaztatu ondoren.
Mossoak ikastetxeetara eramateko plan pilotuak Kataluniako Hezkuntza komunitatea asaldatu du
Generalitateak Esquadra Mossoak 14 ikastetxeetara joan daitezen nahi du, uniformerik gabe eta armarik gabe, bizikidetza hobetzeko helburuarekin. Programa pilotuak, baina, Kataluniako Hezkuntza komunitatea asaldatu du.
Albiste izango dira: Bilbao Basketi harrera, Enplegu Publikoaren Legea eta petrolioaren prezioa
Hauek dira ostegun honetan, 2026ko apirilaren 30ean, titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:
Udaletxea eta Aldundia lotuko ditu Surne Bilbao Basketen ospakizunak, estali gabeko autobus batean
Autobusa Miribillatik irtengo da 17:40an, Udaletxera bidean. Bertan, jarduneko alkateak harrera egingo dio taldeari, eta titulua balkoitik eskainiko die zaleei, 18:00etatik aurrera. Hortik aurrera, Aldundira abiatuko dira. "Euskadi Quédate" programak jarraipen berezia eskainiko du 17:45etik aurrera, ETB2n eta ETB ONen.
Eusko Jaurlaritzak eta Osasun ministroak elkarri eskatu diote medikuen gatazkan pausoak emateko
Maria Ubarretxenak, Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak, uste du Osasun ministroarentzat "lehentasuna" izan beharko litzatekeela greba amaitzea. Monica Garciaren ustez, ordea, Eusko Jaurlaritzak neurri batzuk har ditzake eta hartu behar lituzke, eta galdetu du ea "eskumenak inbaditu" behar dituen.
Medikuak kalera irten dira Bilbon eta Donostian, grebaren inguruko tentsioa gora doan bitartean
Greban dauden medikuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak presioak egin ditu aparteko orduak egiten jarrai dezaten, eta Ministerioari leporatu diote "ardura inoren gain uztea".
"Aita Mari" ontziak ateak irekiko ditu Itsas Salbamendu Humanitarioaren hamargarren urteurrena ospatzeko
Asteazken honetan itsasontziak birari ekin dio. Euskadiko hainbat portu bisitatuko ditu, eta lehen geltokia Bilbo izango da. Itsasmuseumen bisita daiteke dagoeneko.
Mugikortasun iraunkorrari eta elikagaien industriari lotutako LHko bi titulu berri onartu ditu Eusko Jaurlaritzak
Onartutako curriculumak honako hauek dira: Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako Prestakuntzako Goi-mailako Teknikaria eta Oliba-oliogintzako eta Ardogintzako Teknikaria.
EAEk diskoteketako atezainen gaineko kontrola gogortu du, araudian "hobetu daitezkeen alderdiak" zuzentzeko
Erregelamendua erreformatuta, errazagoa izango da gaikuntzak baliogabetzea eta arau-hausteengatik jarduerak berehala etetea.