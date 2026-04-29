Mugikortasun iraunkorrari eta elikagaien industriari lotutako LHko bi titulu berri onartu ditu Eusko Jaurlaritzak
Onartutako curriculumak honako hauek dira: Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako Prestakuntzako Goi-mailako Teknikaria eta Oliba-oliogintzako eta ardogintzako Teknikaria.
Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak Lanbide Heziketako bi titulu berriren curriculumak ezartzen dituzten dekretuak onartu ditu asteazken honetan egin duen bileran: bata mugikortasun jasangarri eta seguruari lotua eta bestea elikagaien industriari.
Hezkuntza sailburuak, Begoña Pedrosak, dekretu hauek aurkeztu ditu Kontseiluan, "produkzio-sarearen beharrekin eta egungo gizarte-erronkekin bat datorren LH bultzatzeko, prestakuntza-eskaintza zabalduz eta ikasleen enplegagarritasun-aukerak hobetuz".
Mugikortasun iraunkorrari buruzko prestakuntza
Alde batetik, Mugikortasun Seguru eta Iraunkorrerako Prestakuntzako goi-mailako teknikariaren heziketa-zikloaren curriculuma onartu da, 2.182 orduko goi-mailako titulazioa (120 ECTS kreditu).
Ziklo honen helburua da bide-hezkuntzaren, mugikortasunaren segurtasunaren eta garraioaren iraunkortasunaren arloko prestakuntza-ekintzak diseinatu, eman eta ebaluatzeko gai diren profesionalak prestatzea, bide-segurtasunaren, garraiobide desberdinen erabileran bizikidetzaren eta ingurumen-iraunkortasunaren balioetan hezteko. Lanbide-profilak honako eginkizun hauek hartzen ditu bere baitan: gidarien prestakuntza, bide-hezkuntzako programak garatzea, mugikortasun-planak egiten parte hartzea edo erakunde publiko eta pribatuei mugikortasun seguru eta iraunkorraren arloan aholkularitza ematea.
Lan-aukerei dagokionean, nabarmentzekoak dira bide-prestakuntzako irakaskuntza, autoeskolen zuzendaritza, bide-sentsibilizazioko eta -berreziketako ikastaroak ematea edo administrazioetako eta erakundeetako hezkuntza-programetan eta mugikortasun-planetan parte hartzea.
Olioei eta ardoei buruzko prestakuntza
Onartutako bigarren dekretuak Oliba-olioetako eta ardoetako teknikariaren heziketa-zikloaren curriculuma ezartzen du. Erdi-mailako titulazioa izango da, 2.182 ordukoa.
Heziketa-ziklo honek ikasleak prestatzen ditu oliba-olioak, ardoak eta beste edari batzuk elaboratzeko, eraldatzeko, ontziratzeko, etiketatzeko, enbalatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko jarduerak garatzeko, produktuaren kalitatea eta elikagaien segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betetzen dela bermatuz. Lanbide-profilak honako hauekin lotutako gaitasunak biltzen ditu: erauzketa- eta hartzidura-prozesuen kontrola, produktuen egokitzapena, kalitate-kontrola, instalazioen kudeaketa eta merkaturatzea, trazabilitatea, landutako produktuen osasungarritasuna eta ekoizpenaren iraunkortasuna.
Tituludunek almazaretan, upeltegietan eta elikagaien sektoreko enpresetan egin ahal izango dute lan, bai enpresa txikietan, bai handietan, produkzioan, kalitate-kontrolean edo merkaturatzean funtzio teknikoak betez.
Eusko Jaurlaritzaren arabera, bi zikloek gero eta eskari handiagoa duten eremuei erantzuten diete, eta ikasleak eraldatzen ari den lan-merkatu baterako prestatzen laguntzen dute, prestakuntza praktikoa, eguneratua eta enplegura bideratua eskainiz.
