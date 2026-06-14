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Bi pertsona atxilotu dituzte Ordiziako zenbait garajetan lapurtzeagatik

Patruila batek antzeko delituetan nahasita zegoen ibilgailu susmagarri bat aurkitu eta geldiarazi du, eta, autoa miatu ondoren, barruan hiru maleta, hozkailu bat, jantziak, erremintak, eskola materiala eta beste hainbat objektu aurkitu ditu.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon bat eta emakume bat atxilotu ditu, atzo, larunbata, Ordiziako (Gipuzkoa) zenbait garajetan lapurtutako hainbat objekturekin harrapatu ostean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 08:00ak pasatxo zirenean jaso du Ertzaintzak abisua, udalerri horretako garaje batean atzo lapurreta bat izan zela ohartaraziz. 

Bertaratu direnean, patruila batek ibilgailu susmagarri bat aurkitu eta geldiarazi du. Atxilotuak ezagunak ziren agenteentzat antzeko delituetan nahasita egoteagatik. Autoa miatu ondoren, barruan hiru maleta, hozkailu bat, jantziak, erremintak, eskola materiala eta beste hainbat objektu aurkitu dituzte.

Atxilotuek aurrekariak dituzte antzeko lapurretengatik

Aurkitutako gauzak bat zetozen egun horretan bertan garajeetan egindako hiru lapurretatan ostutakoarekin. Hori ikusita, ertzainek autoan zihoazen bi pertsonak atxilotu dituzte, indarra erabiliz lapurreta egitea egotzita.

Atxilotuak, 41 urteko gizon bat eta 35 urteko emakume bat, aurrekariak dituzte antzeko lapurretak egiteagatik. Ertzain etxera eraman dituzte, eta epailearen esku uzteko zain daude.

 

 

Ordizia Lapurretak Gizartea

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