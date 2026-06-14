Dos personas detenidas por robos en varios garajes de Ordizia

Un hombre y una mujer han sido detenidos por agentes de la Ertzaintza, tras ser sorprendidos el pasado sábado con numerosos objetos robados aquel mismo día en varios garajes de la localidad guipuzcoana de Ordizia.



Según informa el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 08:00 horas, un comunicante ha alertado de un robo en un garaje de esta población, donde con anterioridad ya se habían registrado varios avisos por otros hechos similares.



Una vez en el lugar, una patrulla ha localizado y ha dado el alto a un vehículo sospechoso, conocido por estar implicado en delitos parecidos, y, tras registrar el coche, ha descubierto en su interior tres maletas, una nevera, prendas de vestir, herramientas, material escolar y otros objetos de diversa índole.



