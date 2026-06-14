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Dos personas detenidas por robos en varios garajes de Ordizia

Una patrulla ha localizado y ha dado el alto a un vehículo sospechoso, conocido por estar implicado en delitos parecidos, y, tras registrar el coche, ha descubierto en su interior tres maletas, una nevera, prendas de vestir, herramientas, material escolar y otros objetos de diversa índole.
Euskaraz irakurri: Bi pertsona atxilotu dituzte Ordiziako zenbait garajetan lapurtzeagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre y una mujer han sido detenidos por agentes de la Ertzaintza, tras ser sorprendidos el pasado sábado con numerosos objetos robados aquel mismo día en varios garajes de la localidad guipuzcoana de Ordizia.

Según informa el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 08:00 horas, un comunicante ha alertado de un robo en un garaje de esta población, donde con anterioridad ya se habían registrado varios avisos por otros hechos similares.

Una vez en el lugar, una patrulla ha localizado y ha dado el alto a un vehículo sospechoso, conocido por estar implicado en delitos parecidos, y, tras registrar el coche, ha descubierto en su interior tres maletas, una nevera, prendas de vestir, herramientas, material escolar y otros objetos de diversa índole.

Las personas arrestadas cuentan con antecedentes por el mismo tipo de hechos

Los efectos hallados coincidían con los sustraídos en tres robos en garajes perpetrados ese mismo día. Ante estas evidencias, los policías han detenido a los dos ocupantes del automóvil acusados de un delito de robo con fuerza.

Los arrestados, un hombre de 41 años y una mujer de 35, que cuentan con antecedentes por este mismo tipo de hechos, fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las diligencias oportunas y, una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial.

 

 

Ordizia Robos Sociedad

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