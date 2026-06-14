ELKARTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Udan ere odola ematen jarraitzeko eskatu dute Odol-emaileen Nazioarteko Egunean

(Foto de ARCHIVO) Joven donando sangre EUROPA PRESS 21/5/2026
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren %3k ematen dute odola. Iaz Euskadin, 79.000 odol-emate erregistratu ziren. Ez dago gaizki, baina gehiago beharko litzatekeela ohartarazi dute odol emaileen elkartetik, ospitaleetan eguneroko jarduera mantendu ahal izateko. Udan asko jaisten dira emateak, eta gogorarazi dute keinu txiki batek, odola emateak, bizitza ugari salba ditzakeela.

Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Osasuna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

3.000 pertsona inguru bildu ditu Osasun Bidasoak Irunen, kalitatezko osasun-zerbitzu publikoak eskatzeko

Bidasoako bizilagunek osasun publikoan premiazko hobekuntzak egin beharra daudela ohartarazi dute berriz ere larunbat honetan Irunen. Izan ere, Bidasoa Ospitalean eta eskualdeko lehen mailako arretako zentroetan kolapsoa izateko arriskua dagoela salatu dute. Deitzaileek gogora ekarri dutenez, duela urtebete 12.000 pertsona bildu ziren, pediatriako larrialdiak eta haur eta gazteen psikiatria zerbitzuaren itxiera salatzeko, eta egoerak ez duela hobera egin adierazi dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X