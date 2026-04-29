El Gobierno Vasco aprueba dos nuevos títulos de FP vinculados a la movilidad sostenible y a la industria alimentaria

El Consejo del Gobierno de Vasco, celebrado este miércoles, ha aprobado los decretos por los que se establecen los currículos de dos nuevos títulos de Formación Profesional en Euskadi: uno vinculado a la movilidad sostenible y segura y el otro a la industria alimentaria.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado en el Consejo estos decretos encaminados a impulsar una FP "alineada con las necesidades del tejido productivo y los retos sociales actuales, ampliando la oferta formativa y mejorando las oportunidades de empleabilidad del alumnado".

Formación en movilidad sostenible

Por una parte, se ha aprobado el currículo del ciclo formativo de Técnica Superior o Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, una titulación de grado superior con una duración de 2.182 horas (120 créditos ECTS).



Este ciclo tiene como objetivo formar profesionales capaces de diseñar, impartir y evaluar acciones formativas en el ámbito de la educación vial, la seguridad en la movilidad y la sostenibilidad del transporte, educando en valores de seguridad vial, convivencia en el uso de los distintos modos de transporte y sostenibilidad ambiental. El perfil profesional abarca funciones como la formación de conductores y conductoras, el desarrollo de programas de educación vial, la participación en planes de movilidad o el asesoramiento a entidades públicas y privadas en materia de movilidad segura y sostenible.



Entre las salidas profesionales destacan la docencia en formación vial, la dirección de autoescuelas, la impartición de cursos de sensibilización y reeducación vial o la participación en programas educativos y planes de movilidad en administraciones y organizaciones.

Formación en aceites y vinos

El segundo decreto aprobado establece el currículo del ciclo formativo de Técnica o Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, una titulación de grado medio con una duración de 2.182 horas.

Este ciclo formativo capacita al alumnado para desarrollar actividades en la elaboración, transformación, envasado, etiquetado, embalaje, promoción y comercialización de aceites de oliva, vinos y otras bebidas, garantizando la calidad del producto y el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad alimentaria y protección ambiental. El perfil profesional incluye competencias relacionadas con el control de procesos de extracción y fermentación, el acondicionamiento de productos, el control de calidad, la gestión de instalaciones y la comercialización, así como la trazabilidad, la salubridad de los productos elaborados y la sostenibilidad de la producción.

Las personas tituladas podrán desarrollar su actividad en almazaras, bodegas y empresas del sector alimentario, tanto en pequeñas como en grandes empresas, desempeñando funciones técnicas en producción, control de calidad o comercialización.

Según el Gobierno Vasco, ambos cliclos responden a ámbitos con creciente demanda y contribuyen a preparar al alumnado para un mercado laboral en transformación, ofreciendo una formación práctica, actualizada y orientada al empleo.