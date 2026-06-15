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El nuevo Hospital de Tolosa avanza hacia su adjudicación entre las críticas de EH Bildu por posibles recortes

El consejero Alberto Martínez confía en que la redacción del proyecto se adjudique esta semana, lo que permitirá iniciar las obras en 2028 y concluirlas en 2031. Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado con dureza el documento y ha advertido de que, bajo este planteamiento, la OSI Tolosaldea "va a ofrecer menos servicios que ahora".
Tolosako ospitalea hartuko duen orubea
Solar que acogerá el Hospital de Tolosa. Foto: Osakidetza
Euskaraz irakurri: Aurrera doa Tolosako ospitale berriaren esleipena, nahiz eta EH Bilduk murrizketak kritikatu dituen
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EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco adjudicará esta misma semana la redacción del proyecto del nuevo Hospital Público de Tolosa (Gipuzkoa), según ha anunciado este lunes el consejero de Salud, Alberto Martínez. El titular de Salud ha comparecido en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu, para desgranar el plan funcional de esta infraestructura. 

Martínez ha asegurado que el nuevo Hospital de Tolosa "contará con más servicios y especialidades" y ha defendido que el futuro centro hospitalario —que contará con una inversión superior a los 100 millones de euros, un edificio moderno de siete plantas, 90 camas y cuatro quirófanos— mejorará "sin duda" la asistencia sanitaria de la comarca. 

El consejero ha subrayado que no se trata únicamente de levantar una infraestructura, sino de desplegar "una forma distinta de cuidar" basada en una atención coordinada con la OSI Donostialdea y dotada de alta tecnología como resonancias magnéticas y TAC.

EH Bildu denuncia recortes

El proyecto ha despertado dudas entre los grupos de la oposición. La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado con dureza el documento y ha advertido de que, bajo este planteamiento, la OSI Tolosaldea "va a ofrecer menos servicios que ahora" debido a la reducción o desaparición de algunas prestaciones. Ubera ha manifestado sus dudas sobre si el Ejecutivo ha analizado todas las alternativas posibles antes de dar luz verde al plan. 

Sin embargo, el calendario del proyecto depende ahora de los trámites municipales. La intención del Departamento de Salud es que las obras comiencen en 2028 y concluyan en 2031. Según ha informado el consejero, ya se ha solicitado oficialmente al Ayuntamiento de Tolosa la cesión del suelo en Iurramendi para iniciar la construcción. 

Sin embargo, el consistorio ha respondido de forma negativa por el momento, argumentando que se encuentra en plena negociación para adquirir otras dos pequeñas parcelas, un trámite que el consejero confía en que se encauce lo antes posible.

Tolosa tendrá su nuevo hospital en 2031
Tolosa Osakidetza Gipuzkoa Sociedad

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