Tolosa tendrá su nuevo hospital en 2031

El nuevo hospital de Tolosa (Gipuzkoa) estará listo para 2031, después de que Osakidetza haya licitado el proyecto de construcción por 107,6 millones. Según ha informado el Gobierno Vasco en una nota, el nuevo centro hospitalario comenzará a construirse en 2028 y se prevé que las obras terminen tres años después. Será entonces cuando la comarca cuente con esta nueva instalación sanitaria, que dispondrá de 90 camas de hospitalización y una plantilla de 380 profesionales.

El nuevo hospital se ubicará en una parcela de 8445 metros cuadrados en la zona sureste de la colina de Iurramendi y que actualmente sirve de aparcamiento para camiones a la entrada de la localidad. El edificio tendrá siete plantas: cuatro en superficie y tres subterráneas, de las que dos estarán destinadas al aparcamiento.

El centro tendrá consultas externas de alta resolución con procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias, actividad quirúrgica, 90 camas para hospitalización para pacientes con enfermedad crónica agudizada de baja complejidad y pacientes de media estancia/convalecencia, además de un servicio de urgencias. En cuanto a las especialidades previstas, serán las siguientes: Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Ginecología y obstetricia, Neurología, Rehabilitación, Neumología, Alergología, Cardiología, Hematología, Medicina Interna, Reumatología, Anestesiología, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.

Se prevé que cuente con una plantilla de 380 profesionales para la actividad asistencial, entre personal facultativo, de enfermería, auxiliares, celadores/as, y perfiles más concretos como optometristas, fisioterapeutas o trabajadores y trabajadoras sociales, además de 98 profesionales en servicios generales.

El nuevo hospital dependerá de la OSI Donostialdea y se espera que sea un referente para el territorio de Gipuzkoa para procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias, reforzando así la capacidad de respuesta del sistema público vasco.