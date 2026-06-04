El juez del caso Ibar concede otro mes al fiscal para que se pronuncie sobre un nuevo testigo

El juez de Estados Unidos en cuyas manos está el caso de Pablo Ibar ha concedido un nuevo plazo de 30 días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si cree necesaria la toma de declaración a un nuevo testigo. El testimonio de este exculparía al preso de la autoría de los asesinatos que se cometieron en 1994, según informa la Asociación Pablo Ibar.

La concesión de la nueva prórroga fue adoptada hace pocos días, después de que el letrado Daniel Tibbitt, que representa a Pablo Ibar, elevara un escrito ante el juez.



El abogado denunció que la acusación ha incumplido hasta en dos ocasiones los plazos que el juzgado le ha concedido para que emita un informe sobre si este testigo debe declarar en una audiencia pública, el último de los cuales expiró el pasado 13 de mayo.



Según la defensa de Ibar, este nuevo testigo había identificado a las dos personas que serían los perpetradores reales del crimen por el que se condenó a Ibar, lo que exculparía a este.



La asociación ha criticado el silencio que mantiene la Fiscalía, porque "no hace más que demorar una situación de angustia en Pablo Ibar así como en su familia, que ven cómo pasan los meses sin que el representante del Estado haga nada para evitarlo y se implique en esclarecer la verdad sobre un crimen tan brutal como el que se cometió".



Pablo Ibar cumple condena a cadena perpetua en la cárcel en Florida tras haber sido condenado por el asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos de los que siempre se ha declarado inocente.