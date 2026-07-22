Será noticia: arranca el Jazzaldia de Donostia, aviso amarillo por las altas temperaturas y 90 aniversario del bombardeo de Otxandio



-Arranca el Jazzaldia de Donostia: El Jazzaldia de San Sebastián abre hoy, miércoles, las puertas de su espacio más multitudinario y popular al aire libre. El escenario Keler Gunea, ubicado sobre la arena de la playa de la Zurriola, volverá a acoger las tradicionales actuaciones con entrada libre del certamen. La formación alavesa ETS (En Tol Sarmiento) será la gran protagonista de la jornada inaugural a partir de las 23:30 horas, ofreciendo un concierto que promete abarrotar la playa. El concierto se proyectará en la fachada del Kursaal.

-Aviso amarillo en Hego Euskal Herria: Vuelve el calor asfixiante. Los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 ºC en el interior de Euskal Herria a partir de hoy, mientras que el ambiente será más suave en la costa, con máximas de 28 grados, gracias al viento del norte. Por ello, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, activará el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes en el litoral. Además, Aemet ha decretado el aviso amarillo en Navarra, salvo en el norte del territorio, entre las 13:00 y las 21:00 horas.

-90 aniversario del bombardeo de Otxandio: Se cumplen 90 años del bombardeo de Otxandio por parte de las fuerzas armadas de Franco, en el que murieron 61 vecinos. Era el 22 de julio de 1936, y el pueblo celebraba las fiestas de Santa Marina cuando dos aviones lanzaron varias bombas sobre la plaza Andikona. Las víctimas de aquel ataque serán recordadas hoy en Otxandio.