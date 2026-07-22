Lerroburu nagusiak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Donostiako Jazzaldiaren hasiera, abisu horia temperatura altuengatik eta Otxandioko bonbardaketaren 90. urteurrena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Herbie Hancock Jazzaldia 2022 © Lolo Vasco
author image

EITB

Azken eguneratzea

-Donostiako Jazzaldiaren hasiera: Jazzaldiak bere gunerik jendetsu eta herrikoienaren ateak irekiko ditu gaur, asteazkena, aire zabalean. Keler guneko agertokian, Zurriola hondartzako hondar gainean, ikuskizunak izango dira, eta sarrera librea izango da. ETS (En Tol Sarmiento) talde arabarra izango da inaugurazio-eguneko protagonista nagusia, 23:30etik aurrera, hondartza beteko du eta.

- Abisu horia Hego Euskal Herrian: Bero itogarria bueltan da. Termometroak 30-35 ºC-ra iritsiko dira Euskal Herriko barnealdean gaurtik aurrera, eta kostaldean, berriz, epelagoa izango da giroa, 28 graduko maximoekin, iparraldeko haizeari esker. Hori dela eta, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak abisu horia aktibatuko du kostaldean tenperatura altu iraunkorrak izateko arriskuagatik. Gainera, Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroan, lurraldearen iparraldean izan ezik, 13:00etatik 21:00etara.

- Otxandioko bonbardaketaren 90. urteurrena: 90 urte bete dira Francoren indar armatuek Otxandio bonbardatu zutenetik. Bertan 61 lagun hil ziren. 1936ko uztailaren 22a zen, eta herria Santa Marina jaiak ospatzen zebilen. Bi hegazkinek Andikona plazara bonbak jaurti zituzten. Eraso hartako biktimak gogoratuko dituzte gaur, Otxandion.

Kultura Memoria Historikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Indarkeria haurdunaldian argazkia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Haurdunaldiko genero indarkeria kasuak osasun-kontsultei esker identifikatu daitezke

Haurdunaldian emakumeek harreman estua izaten dute osasun-sistemarekin: emaginarekin, ginekologoarekin eta erizainarekin dituzte kontsultak. Hilabete horiek giltza izan litezke genero-indarkeriako egoerak identifikatzeko. Osasun eta gizarte-arloen aldetik erantzun koordinatua emateko beharra nabarmendu dute adituek, Donostian, “Indarkeria eta amatasuna” izeneko udako ikastaroan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X