Ibar auziko epaileak beste hilabete bat eman dio fiskalari lekuko berri bati buruzko erabakia har dezan
Pablo Ibarren defentsaren arabera, lekukoak erailketak burutu zituzten bi pertsonak identifikatu zituen, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar.
Pablo Ibarren auziaren ardura duen Estatu Batuetako epaileak beste hogeita hamar eguneko epea eman dio Fiskaltzari, lekuko berri bati deklarazioa hartzea beharrezkotzat jotzen duen ala ez adierazi dezan. Pablo Ibar Elkarteak jakinarazi duenez, lekuko horren testigantzak 1994an egindako erailketen zigorratik libre utziko luke presoa.
Luzapen berria duela egun gutxi onartu zen, Pablo Ibar ordezkatzen duen Daniel Tibbitt abokatuak epaileari idatzi bat aurkeztu ondoren.
Abokatuak salatu zuen akusazioak bi aldiz urratu dituela epaitegiak txosten bat egiteko eman dizkion epeak, lekukoak jendaurreko entzunaldi batean deklaratu behar ote duen argitzeko. Azken epea maiatzaren 13an amaitu zen.
Ibarren defentsaren arabera, lekuko berri horrek identifikatu zituen Ibar zigortu zuen krimenaren benetako bi egileak, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar.
Elkarteak kritikatu egin du Fiskaltza isilik egoea. Haren esanetan, "Pablo Ibarren eta haren familiaren larritasuna luzatzea baino ez du eragiten; hilabeteak igarotzen ikusten dituzte Estatuaren ordezkariak egoera hori saihesteko ezer egin gabe, eta hain hilketa ankerraren inguruko egia argitzeko inplikatu gabe".
Pablo Ibar bizi osorako espetxe-zigorra betetzen ari da Floridako kartzela batean, gaueko klub bateko jabea eta bi modelo hiltzeagatik zigortua izan ondoren. Hala ere, beti aldarrikatu du errugabea dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Gasteizko Fournier lantegi zaharrean bizi ziren hiru lagun aterarazi dituzte, inguru horretan astebetean egin den bigarren kaleratzean
Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak, epailearen aginduz, Heraclio Fournier kaleko industria-nabean zeuden hiru pertsona aterarazi dituzte, baldintza eskasak eta segurtasun falta argudiatuta.
Bizi Naturaren unerik onenak: 2026ko ekainak 3, asteazkena
Oraingo honetan, Bizi Naturako kamerek katagorrien, flamenkoen, txorien janlekuen, orkatzen eta abarren irudiak eskaini dizkigute.
Minutu bateko isilune hunkigarria Nafarroako Parlamentuan, hildako bost foruzainen omenez
Gaurko saioaren hasieran, Unai Hualde Ganberako presidenteak Bozeramaileen Batzordean goizeko lehen orduan onartutako adierazpen instituzionala irakurri du, gertaerak eragindako "mina eta atsekabea" erakusten duen testua. Hildako bost foruzainak omentzeko Nafarroako Gobernuak zein Foruzaingoak antolatutako ekitaldi instituzionalekin bat egin du Ganberak.
Euskal Herriko mediku eta pediatrek pantailek arrisku larriak dakartzatela ohartarazi dute, eta ikasgeletan mugikorrik ez izatea eskatu
Altxa Burua mugimenduarekin batera, sendagileek eta pediatrek txosten bateratua plazaratu dute, lehenengoz. Lan horretan, pantailen aurrean denbora luzez egoteak adingabeengan dakarren eragin negatiboa aztertu dute; alde batetik, buru osasuna aipatu dute: loaren nahasmenduak, antsietatea... Bestetik, erabilera gehiegizkoak obesitatea, ikusmen-arazoak eta hizkuntzaren atzerapenak eragin ditzakeela ohartarazi dute.
Fiskaltzak artxibatu egin du iraungitako txertoen kasuagatik Defensor del Pacientek Osakidetzaren kontra jarritako salaketa
Ministerio Publikoak EITBri jakinarazi dio artxibatu egin duela iraungitako txertoen auziaren ondotik aurkeztutako salaketa. Osakidetzak txertaketa-sistemaren segurtasuna indartzeko neurri-plan bat iragarri zuen martxoan.
Itzali dute Gasteizko Gardelegiko zabortegiko sutea
Bost pertsona artatu zituzten asteazkenean, kea arnasteagatik, baina ez zituzten osasun-zentroeta eraman beharrik izan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Errekaldeko lantegi zaharrak eraitsi eta 400 etxebizitza eraikiko dituzte
Bilboko Udalaren arabera, etxebizitzak eraikitzeko obrak "datorren urtean hasiko dira, dena ondo bidean".
Israelek eta Libanok su-etena adostu dute, Hezbollahk erasoak etetea baldintza jarrita
Apirilaren 14az geroztiko negoziazioek pixkanaka su-etena onartu eta zabaltzeko balio izan dute. Israelek, ordea, tregoa hautsi eta areagotu egin du Libanoko inbasioa, dioenez, Hezbollahk botatako jaurtigaiei erantzuteko, hura negoziazioen aurka dagoelakoan.
28 pertsona atxilotu dituzte Iruñerrian, Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik
Espainiako Polizia Nazionalaren operazioa amaitu da, baina ikerketak zabalik jarraitzen du.