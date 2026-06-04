PABLO IBAR AUZIA

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Ibar auziko epaileak beste hilabete bat eman dio fiskalari lekuko berri bati buruzko erabakia har dezan

Pablo Ibarren defentsaren arabera, lekukoak erailketak burutu zituzten bi pertsonak identifikatu zituen, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar.

(Foto de ARCHIVO) Pablo Ibar, sobrino del boxeador José Manuel Ibar 'Urtain', condenado a cadena perpetua REMITIDA / HANDOUT por ASOCIACIÓN PABLO IBAR-JUICIO JUSTO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/2/2023
Pablo Ibar 1994tik ari da zigorra betetzen. EUROPA PRESS
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pablo Ibarren auziaren ardura duen Estatu Batuetako epaileak beste hogeita hamar eguneko epea eman dio Fiskaltzari, lekuko berri bati deklarazioa hartzea beharrezkotzat jotzen duen ala ez adierazi dezan. Pablo Ibar Elkarteak jakinarazi duenez, lekuko horren testigantzak 1994an egindako erailketen zigorratik libre utziko luke presoa.

Luzapen berria duela egun gutxi onartu zen, Pablo Ibar ordezkatzen duen Daniel Tibbitt abokatuak epaileari idatzi bat aurkeztu ondoren.

Abokatuak salatu zuen akusazioak bi aldiz urratu dituela epaitegiak txosten bat egiteko eman dizkion epeak, lekukoak jendaurreko entzunaldi batean deklaratu behar ote duen argitzeko. Azken epea maiatzaren 13an amaitu zen.

Ibarren defentsaren arabera, lekuko berri horrek identifikatu zituen Ibar zigortu zuen krimenaren benetako bi egileak, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar.

Elkarteak kritikatu egin du Fiskaltza isilik egoea. Haren esanetan, "Pablo Ibarren eta haren familiaren larritasuna luzatzea baino ez du eragiten; hilabeteak igarotzen ikusten dituzte Estatuaren ordezkariak egoera hori saihesteko ezer egin gabe, eta hain hilketa ankerraren inguruko egia argitzeko inplikatu gabe".

Pablo Ibar bizi osorako espetxe-zigorra betetzen ari da Floridako kartzela batean, gaueko klub bateko jabea eta bi modelo hiltzeagatik zigortua izan ondoren. Hala ere, beti aldarrikatu du errugabea dela.

Pablo Ibar Gizartea

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