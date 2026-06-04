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Tres investigados en Bizkaia por fingir ser guardias civiles para lograr datos de una víctima de violencia de género

Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la mujer y convivía con ella en Barakaldo.
Agente de la Guardia Civil REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/6/2026
La Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia de un centro asesor para víctimas de violencia machista. EUROPA PRESS
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Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil de Bizkaia investiga a tres personas por un presunto delito de usurpación de funciones públicas tras hacerse pasar por agentes del cuerpo para obtener información sobre una mujer vinculada a un caso de violencia de género. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la víctima y convivía con ella en Barakaldo.

Según ha informado la propia Guardia Civil, la investigación comenzó a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora de un centro asesor para mujeres denunció que una usuaria había recibido un mensaje SMS. En dicho mensaje, el remitente se identificaba como guardia civil y le solicitaba información sobre su situación personal y sobre si había vuelto a tener problemas con su expareja.

La coordinadora contactó con el número de teléfono, y su interlocutor le comunicó que su interés radicaba en conocer la situación de la víctima dentro del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén), así como averiguar si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto autor de los hechos.

La coordinadora se negó a facilitar dato alguno, y a partir de ese momento se iniciaron las investigaciones de la Guardia Civil, que se centraron en el entorno personal de la víctima.

Como resultado de estas investigaciones, la Guardia Civil ha identificado a tres personas como presuntas responsables de una suplantación de identidad, una de las cuales mantenía en la actualidad una relación sentimental con la mujer por la que se interesaba y convivía con ella en Barakaldo.

Violencia machista Sociedad

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