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Hiru pertsona ikertu dituzte Bizkaian, genero-indarkeriaren biktima baten datuak lortzeko guardia zibilen itxurak egiteagatik

Ikertuetako batek harreman sentimentala zuen emakumearekin, eta harekin bizi zen Barakaldon.
Agente de la Guardia Civil REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/6/2026

Indarkeria matxistaren biktimentzako aholkularitza-zentro batek salaketa jarri ondoren ekin zien ikerketei Guardia Zibilak. EUROPA PRESS

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Guardia Zibila hiru pertsona ikertzen ari da funtzio publikoak usurpatzearen ustezko delitu batengatik. Hain zuzen ere, agenteen plantak egin zituzten genero-indarkeria jasan zuen emakume bati buruzko informazioa lortzeko asmoarekin. Ikertuetako batek, gainera, harreman sentimentala zuen biktimarekin eta harekin bizi zen Barakaldon.

Guardia Zibilak berak jakinarazi duenez, 2025eko irailaren erdialdean hasi zen ikerketa, emakumeentzako aholkularitza-zentro bateko koordinatzaileak salatu zuenean erabiltzaile batek SMS mezu bat jaso zuela. Mezu hori bidali zuen pertsonak guardia zibil gisa identifikatu zuen bere burua, eta informazioa eskatu zion bere egoera pertsonalari buruz eta bikotekide ohiarekin berriro arazoak izan ote zituen jakiteko.

Koordinatzaileak telefono-zenbakira deitu zuen, eta solaskideak jakinarazi zion biktimaren egoeraren berri jaso nahi zuela, Genero Indarkeriako Kasuen Jarraipenerako Sistemaren (VioGén) barruan, bai eta gertaeren ustezko egilearekin lotutako prozedurarik abian ote zegoen jakiteko ere.

Koordinatzaileak uko egin zion datuak emateari, eta, une horretatik aurrera, Guardia Zibilaren ikerketak hasi ziren, biktimaren inguruan zentratuta.

Ikerketa horien ondorioz, Guardia Zibilak hiru pertsona identifikatu ditu nortasun-ordezkapen baten ustezko errudun gisa. Horietako batek, gainera, harreman sentimentala zuen gaur egun emakumearekin, eta harekin bizi zen Barakaldon.

Indarkeria matxista Gizartea

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