Detenido en San Sebastián el presunto autor de una agresión sexual en el barrio de Egia

Un hombre ha sido detenido en San Sebastián acusado de una agresión sexual en un establecimiento del barrio Egia. Según la denuncia interpuesta ante la Policía Municipal de la capital guipuzcoana, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en un establecimiento hostelero de la capital guipuzcoana.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado una concentración de condena mañana, viernes, a las 11:45 horas en los jardines de Alderdi Eder.

Fuentes del Consistorio han informado de que la investigación continúa abierta.