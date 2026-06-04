VIOLENCIA SEXUAL

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Detenido en San Sebastián el presunto autor de una agresión sexual en el barrio de Egia

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado una concentración de condena mañana, viernes, a las 11:45 horas en los jardines de Alderdi Eder.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Donostian, Egia auzoan izandako sexu-erasoaren egilea duelakoan
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EITB

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Un hombre ha sido detenido en San Sebastián acusado de una agresión sexual en un establecimiento del barrio Egia. Según la denuncia interpuesta ante la Policía Municipal de la capital guipuzcoana, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en un establecimiento hostelero de la capital guipuzcoana. 

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado una concentración de condena mañana, viernes, a las 11:45 horas en los jardines de Alderdi Eder.

Fuentes del Consistorio han informado de que la investigación continúa abierta. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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