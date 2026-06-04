SEXU-INDARKERIA

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Gizon bat atxilotu dute Donostian, Egia auzoan izandako sexu-erasoaren egilea delakoan

Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak elkarretaratzea deitu du biharko, 11:45ean, Alderdi Ederreko lorategietan.

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EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute Donostian, Egia auzoan izandako sexu-eraso baten egilea delakoan. Salaketaren arabera, joan den larunbatean izan zen erasoa, ostalaritza establezimendu batean. 

Erasoa gaitzesteko, Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak elkarretaratzea deitu du biharko, 11:45ean, Alderdi Ederreko lorategietan.

Udaltzaingoak hartu du bere gain ikerketa

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

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