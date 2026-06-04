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La UCO registra la sede de Tubos Reunidos en Bilbao

El registro se enmarca en una pieza secreta del denominado 'caso Leire', y se está realizando por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantiene bajo secreto las actuaciones.
Euskaraz irakurri: UCO Tubos Reunidosen Bilboko egoitza miatzen ari da
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EITB

Última actualización

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, en el marco de una pieza secreta del denominado 'caso Leire'. Los agentes han acudido a las instalaciones de la compañía por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa.

Por el momento, no han trascendido los motivos concretos del registro ni el alcance de la documentación que buscan los investigadores, ya que la pieza en la que se enmarca la actuación permanece bajo secreto.

Tubos Reunidos es una de las principales compañías industriales de Hego Euskal Herria y tiene su sede social en Bilbao. La empresa está especializada en la fabricación de tubos de acero sin soldadura para sectores como la energía, la petroquímica o la industria.

La investigación judicial continúa abierta y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre esta actuación de la Guardia Civil y su relación con el denominado 'caso Leire'.

Nombran a Tubos Reunidos varias veces en el sumario

Tubos Reunidos aparece nombrada en varias ocasiones en el sumario del denominado caso Leire Díez

En uno de los atestados de la UCO, los agentes aluden al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos y a los indicios de que el grupo denominado Hirurok (presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.

Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.

El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.

"Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario.

"Con razón de esta operativa", dice la UCO, Vicente Fernández "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos".

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