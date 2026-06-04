La UCO registra la sede de Tubos Reunidos en Bilbao

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, en el marco de una pieza secreta del denominado 'caso Leire'. Los agentes han acudido a las instalaciones de la compañía por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa.

Por el momento, no han trascendido los motivos concretos del registro ni el alcance de la documentación que buscan los investigadores, ya que la pieza en la que se enmarca la actuación permanece bajo secreto.

Tubos Reunidos es una de las principales compañías industriales de Hego Euskal Herria y tiene su sede social en Bilbao. La empresa está especializada en la fabricación de tubos de acero sin soldadura para sectores como la energía, la petroquímica o la industria.

La investigación judicial continúa abierta y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre esta actuación de la Guardia Civil y su relación con el denominado 'caso Leire'.