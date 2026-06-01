Los sindicatos de Tubos Reunidos se reúnen por primera vez con el administrador concursal

Los sindicatos de Tubos Reunidos se reunirán por primera vez con el administrador concursal en un encuentro en el que también participará la dirección de la empresa. A la espera de posibles inversores, los representantes de los trabajadores esperan recibir información sobre el proceso concursal, así como sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que actualmente se encuentra suspendido.

Por la mañana, se celebrará una reunión en la planta de Trapagaran, que cuenta con 300 trabajadores, y por la tarde tendrá lugar otra en la fábrica de Amurrio, donde trabajan 900 personas. Será el primer encuentro entre el administrador concursal y los sindicatos.

Información sobre el concurso

Los representantes de los trabajadores no han recibido ningún adelanto sobre el contenido de las reuniones, pero esperan obtener información sobre el concurso de acreedores.

En las últimas semanas, la dirección habría planteado la posibilidad de dividir la venta de la empresa por plantas, con el objetivo de mantener al menos una parte de la actividad, al considerar que esta opción podría resultar más atractiva para los inversores.

Los sindicatos suspendieron hace dos semanas la huelga indefinida después de que quedara paralizado el ERE que contemplaba el despido de 240 trabajadores. La semana pasada, sin embargo, volvieron a realizar paros. En este contexto tendrá lugar esta primera reunión entre ambas partes.