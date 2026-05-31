El IVA de la luz y el gas vuelven al 21 % habitual este lunes

A partir de este lunes, la factura de la electricidad y del gas volverá a subir debido al fin de la rebaja fiscal.

El Gobierno español desactiva el plan anticrisis puesto en marcha en marzo con motivo de la guerra en Irán.

La caída en los precios de la electricidad y del gas natural en el mes de abril permiten iniciar esta desactivación en medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad -que se redujo del 5,11% hasta el 0,5%- y del IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña -que se rebajó del 21% al 10%-.



El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de abril se situó en el 3,2%, lo que confirma, según el Gobierno, que las medidas puestas en marcha en España "están funcionando", ya que sin ellas la inflación habría sido un punto superior.



En el caso concreto de la electricidad y del gas, los precios en abril bajaron lo suficiente para que se desactiven las medidas en marcha, tal y como recogía una de las cláusulas del real decreto-ley aprobado.

Las medidas que continuarán en vigor hasta el 30 de junio

No todas las medidas decaen este lunes, Así, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

En el caso de las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- también permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.



Continuarán en vigor, asimismo, las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).



El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios y seguirá reuniéndose con los agentes sociales y los sectores más afectados para ver si es necesario seguir manteniendo algunas medidas más allá del 30 de junio, suprimirlas o introducir nuevas.