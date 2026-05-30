PRIMER SECTOR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EHNE-Nafarroa renueva su ejecutiva y reivindica un campo con “5000 agricultoras y ganaderas”

Durante el VIII. Congreso, el sindicato ha aprobado sus ponencias organizativas y de política agraria, reafirmando su defensa de un modelo agrícola y ganadero familiar, la soberanía alimentaria y la necesidad de limitar tanto el tamaño de las explotaciones como el reparto de ayudas públicas.

Nueva ejecutiva EHNE Nafarroa Navarra
Nueva ejecutiva de EHNE Nafarroa. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: EHNE-Nafarroak bere exekutiba berritu du eta "5.000 nekazari" dituen zelai bat aldarrikatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

EHNE-Nafarroa ha renovado este sábado su Ejecutiva en el transcurso de su VIII Congreso, celebrado en el Palacio del Condestable de Pamplona bajo el lema “Objetivo 5.000”, una cita en la que el sindicato agrario ha reivindicado un modelo basado en explotaciones familiares y ha advertido contra la creciente concentración de tierras y producción en manos de grandes grupos empresariales.

El sindicato ha reelegido como presidente al ganadero de Itoitz Fermín Gorraiz y ha designado como nuevo secretario general al apicultor de Azpirotz Felipe Etxetxikia, dentro de una nueva Ejecutiva que incorpora perfiles jóvenes con el objetivo de afrontar los retos del sector agrario navarro en los próximos años.

Junto a ambos dirigentes completan la nueva dirección Leire Etxeberria, Beñat Agorreta, Diego Alonso, Gabriel Juvera, Martín Iribarren y Ramón Mateo, representantes vinculados a diferentes ámbitos productivos y territorios de Navarra.

Durante el congreso, EHNE-Nafarroa ha aprobado además sus ponencias organizativas y de política agraria, reafirmando su defensa de un modelo agrícola y ganadero familiar, la soberanía alimentaria y la necesidad de limitar tanto el tamaño de las explotaciones como el reparto de ayudas públicas.

En su intervención final, Gorraiz y Etxetxikia han defendido el lema del congreso como una aspiración estratégica para garantizar el futuro del sector: “Queremos reivindicar que Navarra tenga 5000 agricultoras y ganaderas a título principal, porque eso significará que el primer sector seguirá vivo en nuestro territorio”.

Los dirigentes sindicales han advertido además del fenómeno que han calificado como “uberización del campo”, definido como la creciente presencia de multinacionales y fondos de inversión “acaparando tierras y promoviendo macrogranjas para hacerse con el monopolio del mercado agroalimentario”. Frente a ello, han asegurado que “siempre tendrán enfrente a EHNE-Nafarroa”.

El sindicato ha reclamado asimismo medidas públicas orientadas a favorecer la permanencia de población en el medio rural, impulsar la transformación y comercialización de pequeños productores y desarrollar con mayor profundidad la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ganadería Agricultura Navarra Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Itxaso recibe a los representantes de EH Bildu para abordar la crisis en materia de vivienda

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, se han reunido este viernes en el Parlamento Vasco. El objetivo de la reunión es abordar la crisis habitacional y las políticas en materia de vivienda. Asimismo, EH Bildu ha presentado al consejero Itxaso su iniciativa Posible 30K, en la que recoge sus propuestas en materia de vivienda. En la reunión también han participado el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, y la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena.

Cargar más
Publicidad
X