EHNE-Nafarroa renueva su ejecutiva y reivindica un campo con “5000 agricultoras y ganaderas”
Durante el VIII. Congreso, el sindicato ha aprobado sus ponencias organizativas y de política agraria, reafirmando su defensa de un modelo agrícola y ganadero familiar, la soberanía alimentaria y la necesidad de limitar tanto el tamaño de las explotaciones como el reparto de ayudas públicas.
EHNE-Nafarroa ha renovado este sábado su Ejecutiva en el transcurso de su VIII Congreso, celebrado en el Palacio del Condestable de Pamplona bajo el lema “Objetivo 5.000”, una cita en la que el sindicato agrario ha reivindicado un modelo basado en explotaciones familiares y ha advertido contra la creciente concentración de tierras y producción en manos de grandes grupos empresariales.
El sindicato ha reelegido como presidente al ganadero de Itoitz Fermín Gorraiz y ha designado como nuevo secretario general al apicultor de Azpirotz Felipe Etxetxikia, dentro de una nueva Ejecutiva que incorpora perfiles jóvenes con el objetivo de afrontar los retos del sector agrario navarro en los próximos años.
Junto a ambos dirigentes completan la nueva dirección Leire Etxeberria, Beñat Agorreta, Diego Alonso, Gabriel Juvera, Martín Iribarren y Ramón Mateo, representantes vinculados a diferentes ámbitos productivos y territorios de Navarra.
Durante el congreso, EHNE-Nafarroa ha aprobado además sus ponencias organizativas y de política agraria, reafirmando su defensa de un modelo agrícola y ganadero familiar, la soberanía alimentaria y la necesidad de limitar tanto el tamaño de las explotaciones como el reparto de ayudas públicas.
En su intervención final, Gorraiz y Etxetxikia han defendido el lema del congreso como una aspiración estratégica para garantizar el futuro del sector: “Queremos reivindicar que Navarra tenga 5000 agricultoras y ganaderas a título principal, porque eso significará que el primer sector seguirá vivo en nuestro territorio”.
Los dirigentes sindicales han advertido además del fenómeno que han calificado como “uberización del campo”, definido como la creciente presencia de multinacionales y fondos de inversión “acaparando tierras y promoviendo macrogranjas para hacerse con el monopolio del mercado agroalimentario”. Frente a ello, han asegurado que “siempre tendrán enfrente a EHNE-Nafarroa”.
El sindicato ha reclamado asimismo medidas públicas orientadas a favorecer la permanencia de población en el medio rural, impulsar la transformación y comercialización de pequeños productores y desarrollar con mayor profundidad la Ley de la Cadena Alimentaria.
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