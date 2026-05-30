La subida del gasóleo "dispara las alarmas" de las empresas de transporte de Gipuzkoa

La patronal guipuzcoana del transporte, Guitrans, ha advertido de que, ante la importante subida del gasóleo derivada de la crisis de Oriente Próximo, "no cabe más posibilidad que repercutirla en la factura de transporte", pues no hacerlo "supondría la desaparición de buena parte de las empresas del sector".

Guitrans ha dado "la voz de alarma" por la "gravísima" situación actual durante la celebración en San Sebastián de su Asamblea General de Socios, a la que han asistido representantes de otras organizaciones como Fenadismer y responsables institucionales como la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez.

El presidente de Guitrans, Javier Ortega, ha destacado que el gasóleo ha subido casi un 40 %, con semanas entre marzo y abril en las que ha superado el 50 %, lo que supone un sobrecoste por vehículo de 1600 euros al mes en transporte nacional y 2000 en internacional, según sus cálculos.

Ha remarcado que es "una situación de máxima incertidumbre" que va a obligar a repercutir esos incrementos en la factura del transporte, para lo que ha solicitado "la máxima colaboración por parte de las empresas cargadoras".

También ha alertado de la "demora" de la bonificación de 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno en marzo y "que no termina de materializarse", a la vez que ha criticado la "mala praxis de algunas empresas cargadoras que pretenden incluir esta bonificación en el cálculo de la nueva tarifa", lo que la norma "prohíbe taxativamente".

Además, Ortega ha resaltado "el esfuerzo" realizado por la patronal guipuzcoana del transporte por fomentar la entrada en el sector de nuevos profesionales a través de la contratación en origen, "un sistema que da garantías tanto a la parte contratante como a la contratada".

Ha denunciado lo "largo" que se está haciendo el proceso para aprobar la jubilación anticipada que el sector lleva años demandando y ha reiterado el "malestar y hartazgo" por el retraso en las tramitaciones de las gestiones que deben realizarse en la Jefatura de Tráfico de Gipuzkoa, "un grave problema que no se resuelve y que provoca pérdidas económicas a las empresas".

La diputada foral de Movilidad ha remarcado, por su parte, "la necesidad de acompañar y ayudar al sector en los retos que atraviesa, como la falta de relevo generacional o la incertidumbre que está generando la crisis geopolítica mundial".