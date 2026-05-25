Petronor ganó 27,8 millones en 2025, un 61 % menos que el año anterior, lastrada por el apagón y tres meses de huelga
La petrolera Petronor cerró 2025 con un beneficio de 27,8 millones de euros, un 61 % menos que el año anterior, cuando ganó 72,2 millones. La empresa ha señalado que el ejercicio estuvo marcado por “situaciones excepcionales”, entre ellas el apagón registrado en abril y la huelga desarrollada durante los tres últimos meses del año.
La compañía, filial del grupo Repsol, ha publicado este lunes su memoria de sostenibilidad, en la que recoge las principales magnitudes económicas y de actividad de 2025. En ese documento, define el pasado ejercicio como “un año complejo”, condicionado también por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del mercado energético.
Pese a la caída del beneficio, Petronor incrementó sus inversiones un 48 %, hasta alcanzar los 217,8 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad se destinó a mantenimiento, seguridad, medio ambiente, infraestructuras, digitalización y proyectos de descarbonización, hidrógeno y combustibles sintéticos.
La empresa destacó además el avance de varios proyectos industriales, entre ellos los electrolizadores de 10 y 100 MW, la planta demostrativa de combustibles sintéticos y la planta de ecoáridos. Según explicó, todas estas iniciativas avanzan conforme al calendario previsto, con puestas en marcha previstas entre 2026 y 2029. La planta de ecoáridos comenzó a operar la pasada semana.
En cuanto a la actividad industrial, la refinería produjo 8,2 millones de toneladas, frente a los 9,5 millones de 2024. El 64 % de esa producción correspondió a gasóleo y gasolina. La producción de queroseno y combustible para aviación aumentó un 15 % respecto al año anterior.
Petronor también informó de que dejó de procesar crudo procedente de Rusia entre 2023 y 2025, después de que en 2021 representara el 37 % del total. En cambio, el petróleo procedente de América y Latinoamérica incrementó su peso hasta alcanzar el 63 %.
La compañía aportará 743 millones de euros a la Hacienda Foral de Bizkaia, 53 millones menos que en 2024. Esa cantidad equivale al 6,9 % de la recaudación total del territorio, según destaca la empresa.
Además, Petronor emplea de forma directa a 962 personas, 22 más que el año anterior, y realizó compras a más de 450 proveedores vascos por valor de 131 millones de euros. También señaló que el 37 % del tráfico del Puerto de Bilbao estuvo vinculado a su actividad durante 2025.
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