Papresa se queda con una única oferta de compra: CL Grupo Industrial presenta la única propuesta vinculante

La histórica papelera Papresa de Errenteria ha recibido finalmente una sola oferta formal de compra dentro del proceso concursal: la presentada por CL Grupo Industrial, el grupo vinculado a Cristian Lay.

La propuesta incluiría las dos líneas de producción y al 72 % de la plantilla, mientras que el Comité de Empresa considera inaceptables los despidos previstos.

Aunque durante las primeras semanas se habló de posibles interesados adicionales —incluido un grupo vasco mencionado por el comité de empresa—, no ha trascendido ninguna oferta alternativa vinculante dentro del plazo habilitado por el juzgado.

Los representantes de los trabajadores de Papresa han recibido este mediodía la información sobre esta oferta.

(Estamos trabajando para ampliar la información)