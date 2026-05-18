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La compraventa de vivienda cae un 11,6 % en la CAV y sube un 8,2 % en Navarra

El dato interanual de marzo también ha descendido en el conjunto del Estado español, un 2,2 %.
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Viviendas. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Etxebizitzaren salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn eta % 8,2 igo Nafarroan
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Agencias | EITB

Última actualización

La compraventa de viviendas ha caído un 11,6 % en Euskadi en marzo en comparación con el mismo mes de 2025 con 2.139 operaciones cerradas, y ha subido un 8,2 % en Navarra, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.

La de marzo es la primera bajada interanual en lo que va de año en la CAV, ya que en enero estas transacciones crecieron un 9,2 % y en febrero el aumento fue más leve, del 0,3 %.

De las viviendas transmitidas, 2.139 lo fueron por compraventa, 1.104 por herencia, 65 donaciones, 2 permutas y 681 otro tipo de operaciones.

La mayoría de las vivienda vendidas (1.968) eran libres, mientras que 171 eran protegidas. Las usadas, como es habitual, superaron a las nuevas con 1.730 frente a 409.

En el conjunto del Estado español, la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual, y solo en Cantabria (15,4 %) cayó más que en la CAV; mientras que solo en Castilla-La Mancha (11,5 %) subió más que en Navarra.

Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Navarra España Economía

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